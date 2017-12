Megszólalt a CBA-alapító: nem ad el semmit, de tárgyal a Lidllel

Részletekbe nem szeretnék bocsátkozni, de azt muszáj leszögeznem, hogy semmit nem kívánok eladni, nem volt és nincs is ilyen tervem

- mondta Baldauf.Amint megírtuk: eladja üzleteinek legalább egy részét a milliárdos magyar üzletember. A CBA üzletlánc korábbi elnöke - most tiszteletbeli elnöke - már túl is adott egyik központi boltján, és úgy tudjuk, hogy további tárgyalások vannak folyamatban.A Lidllel folytatott tárgyalásokról Baldauf a Független Hírügynökségnek mindössze annyit volt hajlandó elárulni:de egyelőre semmi konkrétumot nem tud és nem is akar említeni.Baldauf szavaiból az nem derül ki, hogy ha nem ad el semmit, akkor miről folynak tárgyalások.Cégein keresztül a Portfolio is kereste Baldauf Lászlót, valamint a Lidl Magyarországot is az üzlettel kapcsolatban, ugyanakkor Baldauf cégeitől nem érkezett válasz, a Lidl pedig azt közölte, hogy nem kívánnak nyilatkozni az ügyben.