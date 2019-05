Megválasztották Patai Mihályt a BÉT új elnökének

Patai Mihály veszi át a BÉT elnöki posztját

A Budapesti Értéktőzsde május 21-én délelőtt megtartott éves közgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank javaslatára megválasztotta Patai Mihályt, az MNB 2019. április 17-én kinevezett alelnökét a BÉT elnöki pozíciójára. A vezérigazgatói feladatkört a továbbiakban is a 2016 januárjában kinevezett Végh Richárd látja el.

Patai Mihály, a BÉT új elnöke szerint a tőzsde a jövőben is fontos eszköze lesz a gazdaságfejlesztésnek, valamint a versenyképességi fordulatnak és az MNB továbbra is támogatni kívánja a magyar gazdaságban betöltött egyre intenzívebb szerepét. Új igazgatósági tag választására is sor került, Bánfi Attila személyében.A BÉT elnöki posztjára megválasztott Patai Mihályt idén április 17-én nevezték ki a Magyar Nemzeti Bank alelnökének. 2006-tól MNB-alelnöki kinevezéséig az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt. Patai Mihály korábban, 2008 decembere és 2011 szeptembere között már betöltötte a Budapesti Értéktőzsde elnöki tisztét.

Kimagasló teljesítmények 2018-ban

Pozitív pénzügyi mérleg

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója ismertette a 2016-2020-as tőzsdefejlesztési stratégia keretében tavaly elért főbb eredményeket: két hazai középvállalat, az emeléstechnikai megoldásokkal foglalkozó Megakrán, valamint a KAJAHU étterem- és technológiai franchise tulajdonosa, a CyBERG Corp. vezette be zártkörű tőkeemelést követően részvényeit a BÉT Xtend piacára. Kilenc részvénytársaság zártkörű alaptőke-emelései révén közel 79 milliárd forint értékben nőtt a részvénypiaci állomány a 2018-as évben. Szintet lépett a Prémium kategóriába került három vállalat, az ALTEO, a BIF és a Konzum értékpapírja, valamint a Finextnek köszönhetően új SZIT (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) is megjelent a tőzsdén.A 2018-as üzleti évben még teljesebbé vált a cégek részvényparkettre vonzását elősegítő szolgáltatáspaletta. A Tőzsde a nyilvános működésre érett, magyar tulajdonú vagy kötődésű cégeket folyamatosan figyelemmel kíséri. Közülük minden évben ötvenet saját kiadványában és konferenciáján is bemutat. A Londoni Tőzsdecsoporttal közös vállalatfejlesztési képzésre, az ELITE Programre folyamatos az érdeklődés: csak a tavalyi évben nyolc újabb hazai cég kezdte el a képzést Budapesten, Londonban és Milánóban. A tőzsdei jelenlétre készülő középvállalatok a Mentor Program támogatásával tanácsadók segítségét vehetik igénybe, a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap közreműködésével tőkeemelést hajthatnak végre, illetve bejegyezhetik részvényeiket a közepes méretű vállalkozásokra létrehozott platformra, a BÉT Xtend piacra. A Kijelölt Tanácsadókkal (NOMAD) közös együttműködés révén jelenleg 16, széleskörű tőkepiaci tapasztalattal rendelkező szolgáltató segíti közvetlenül a vállalatok tőzsdei felkészülését a kkv piacra.A Tőzsde elemzés-árjegyzési programja a befektetői bizalom további erősítését és a kereskedési aktivitás növelését támogatta. A programban a tavalyi évben11 közepes kapitalizációjú, nem-blue-chip kibocsátóról készült több mint 100 elemzés és elemzői kommentár, a résztvevő papírok forgalma ez idő alatt átlagosan 20 százalékkal bővült. A piaci szereplők visszajelzései alapján az elemzés-árjegyzési program jelentősen pozitív hatást gyakorol a programban részt vevő vállalatok papírjaira, illetve vonzóbbá teszik a tőzsdét a jelenleg még nem listázott cégek számára is, ezért a BÉT a program 2019-es folytatásáról határozott.A BUX index a tavalyi évben mind régiós, mind világpiaci tekintetben kiemelkedő eredményt ért el a mindössze 0,6 százalékos, enyhe visszaesés mellett. 2018-ban a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiaci átlagforgalma a 2017-es 10,7 milliárd forintról 6,7 százalékos növekedéssel elérte a 11,4 milliárd forintot 2018-ban.A közgyűlésen Végh Richárd BÉT-vezérigazgató bemutatta a 2018-as üzleti évben elért pénzügyi eredményeket is. A Budapesti Értéktőzsde a 2018-as évet nyereséggel zárta: a társaság adózott eredménye 297 millió forint, bevétele megközelítőleg 2,5 milliárd forint volt, és 2,1 milliárd forintot tett ki a működési költségek és ráfordítások mértéke. A BÉT folytatta a hosszabb távon megtérülő befektetések és fejlesztések megvalósítását, többek között ide sorolhatók a nemzetközi terjeszkedés, a befektetők és potenciális kibocsátó vállalatok bázisának szélesítése irányába tett lépések és az informatikai fejlesztések.Az ülésen a társaság tulajdonosi köre elfogadta a 2018. üzleti évre vonatkozó igazgatósági, felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentéseket, egyúttal határozatot hozott az adózott eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról is - az eredményt ezúttal is a piacfejlesztési tevékenységébe forgatja vissza a BÉT, osztalék kifizetésére nem kerül sor.