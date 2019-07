"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása"

A Főpolgármesteri Hivatal azt írta, hogy az Alstom szerződéssel összefüggő perekben alig egy hete újabb hatmilliárd forintot szerzett vissza a városnak a jelenlegi vezetés.A közlemény szerint ennek alapján a BKV már felvette a kapcsolatot egy speciális klímagyártó céggel a 3-as szerelvények klimatizálása érdekében. A főpolgármester már jóval korábban is utalt erre a lehetőségre, ami most meg is valósítható - tették hozzá.