Megvolt a megállapodás a Metróval, mégis elégedetlen a szakszervezet

A KASZ néhány nappal ezelőtt újabb, váratlan mértékű követelésekkel állt elő. Röviddel az év elején a felek által írásban lezárt bértárgyalást követően egy ilyen nagyságrendű változtatási javaslatot a vállalat vezetése szerint személyes egyeztetés keretében lehet érdemben megvitatni

A Metro Nagykereskedelmi Kft. 2018 elején kidolgozta és elindította a Vállalati Bérfejlesztési Programját. A Metro ezt a programot hajtja végre következetesen - áll a cég közleményében.A vállalat vezetése folyamatosan egyeztetett az Üzemi Tanácson kívül a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével is, akiket be is vontak a közös munkába. 2019. január 22-én a KASZ és a Metro vezetősége közös aláírással lezárta a háromfordulós bértárgyalássorozatát. Ezt követően a szakszervezet - alig több mint egy hónap múlva - újabb követelést nyújtott be.- áll a Metro közleményben.Erről a cégvezetés, álláspontja mélyebb megismertetésével, nyitott a további egyeztetésekre - közölte a cég. február végi hírek szerint sztrájkbizottság alakulhat a Metro áruházaknál, mert a társaság nem tudott megegyezni az érdekképviselettel az idei béremelésről.A Metro elmondta, hogy tavaly októbertől a vállalat 902 munkatársa, a munkavállalók 40%-a részesült béremelésben. Ezen felül januárban a munkavállalók többségénél kétszámjegyű emelést hajtottak végre. A helyi vezetés a legalacsonyabb áruházi munkabért a jogszabályban előírt mértéket 19,5%-kal meghaladó 233 ezer forintra emelte, amely tartalmazza az alapbért és a munkaszerződésben rögzített 13-14. havi juttatást, amit betanított munka esetén is megadnak. Ezen felül fizetik ki a különböző pótlékokat és a teljesítményfüggő juttatásokat.