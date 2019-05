Mentőövet dobtak a Vapianónak, egyelőre megmenekült az étteremlánc

Évek óta szenved a Vapiano, amit a cég részvényesei is alaposan megérezhettek, a vállalat részvényárfolyamán jól leolvasható a lejtmenet. A Vapianót 2017 június végén vitték tőzsdére, akkor 24 eurót értek a papírok, az árfolyam azonban lényegeyen magasabban nem is állt a kibocsátáskori értékhez képest, tavaly év elején pedig elkezdődött, ősszel pedig begyorsult az esés, aminek a végén a Vapiano már 5 euró környékén is állt, jelenleg is csak 6 eurón kereskednek a papírokkal.

hogy divatos kifejezéssel élve átalakultak a fogyasztói szokások, már nem annyira menő a gyorsétterem, mint 10-15 éve

időközben a versenytársak is egyre igényesebb környezetben, szélesebb termékpalettával, trendi ételekkel várják a fogyasztókat

de nem csak a cég működési környezetének átalakulása a probléma, bőven voltak házon belüli problémák is. Az egyik legfontosabb, hogy a globális terjeszkedésben a cég fokozottan épített a franchise partnerek helyett a saját üzletnyitásokra, amelyek rengeteg pénzt emésztettek fel, a finanszírozási költségek nyomás alatt tartják a profitot, a cég alaposan eladósodott

ezen felül az elmúlt években sok volt az ügyfélpanasz, az ételek minőségével, a várakozási idővel vagy a higiéniával kapcsolatban is

Hogy mi a baj a Vapianónál? Az étteremlánc problémái sokrétűek, amiben benne van az is,

Fotó: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

A vállalatnak újabb hitelekre volt szüksége ahhoz, hogy folytathassa működését, hét eleji német lapértesülések alapján 30 millió euróról volt szó. Az értesülések igaznak bizonyultak, a Vapiano bejelentette, hogy összesen 30 millió euró hitelhez jut, a cég kötelező érvényű ígéretet kapott bankoktól és a nagyrészvényeseitől. A friss tőkével a cél a Vapiano pénzügyi újrastrukturálása és a vállalat új irányba állítása. Cornelius Everke, a vállalat vezérigazgatója szerint a cél az, hogy profitábilis növekedési pályára állítsák a Vapianót.Növekedés már most is van, már ami az éttermek számát vagy a bevételeket illeti, jelenleg a Vapiano több mint 200 üzlettel 33 országban - köztük Magyarországon - és 5 kontinensen van jelen, és további üzletnyitásokat is terveznek.

Fotó: Vapiano

Rövid távon egy bizonytalanság azonban akad, elvileg május elején kellett volna közzétenni a cég 2018-as pénzügyi beszámolóját, a megjelenést korábban mára tolták el, azonban a Vapiano a most megkötött hitelmegállapodásokra hivatkozva ma sem teszi közzé a beszámolót, az új időpont június 18.A hitelmegállapodás hírére a Vapiano árfolyama ma közel 2 százalékot emelkedett.