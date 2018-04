Merkel kiadta a parancsot - El kell kerülni a dízelautók kitiltását

Merkel szerint a kormányzat egyetért abban, hogy el kell kerülni a dízelautók kitiltását és használatuk korlátozását is.

A kétnapos német kormányülést követő nyilatkozatában a német kancellár kiemelte, hogy a német kormányzat nem tervez nagyszabású csúcstalálkozót az autógyártókkal, Angela Merkel mindemellett hozzátette, hogy biztosan lesznek technikai munkacsoport-szintű találkozók, amelyeket ezen csúcstalálkozó keretrendszerében hoztak létre.Merkel nyilatkozata utalás a német kormányzat dízelautók lehetséges kitiltására vonatkozó törekvések megakadályozására, amelyet a német régiók és városok alkalmaznának a dízelautókkal szemben ott, ahol a levegő szennyezettsége ezt indokolná.Angela Merkel kommentárja előtt a német közlekedési miniszter tagadta azokat a felvetéseket, amelyek szerint a kormányzat egy olyan német autógyártókat tömörítő közös alapot hozna létre, amely a dízelautók átalakítása által elkerülhetővé tenné azoknak a régiókból és városokból történő kitiltását.A kormányzat igyekezete nem véletlen, mivel márciusban 3 százalékkal csökkent az újautó értékesítések száma Németországban , bár a benzines gépjárművek eladásai 9,3 százalékkal emelkedtek, a dízelautó-eladások a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva 25 százalékos visszaesést mutattak, míg a benzines autók részaránya 64 százalékra nőtt, a dízeleké viszont 31,1 százalékra csökkent. A vevőket a német szabályozás tervezett változása bizonytalaníthatta el, miután korábban több német nagyváros is jelezte, hogy kitilthatja a területéről a kevésbé korszerű dízelautókat (Euro-4-esig), azonban szóba került az Euro 6-os besorolású dízelek kitiltása is.A probléma azonban nem csupán az új, hanem a használtautó értékesítések esetében is érzékelhető, miután márciusban a német használtautó eladások is jelentősen csökkentek, a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva 11,6 százalékkal esetek vissza az eladások. Az eladások hanyatlása mögött a dízelekkel összefüggő bizonytalanság állhatott, a német kereskedők vélekedése szerint a régi dízelautókat csak jelentős kedvezmények mellett lehet értékesíteni.A régi dízelüzemű gépjárművek árát stabilizálhatná, ha ezeket hardveresen úgy alakítanák át, amelyet követően jelentésen csökkenthetővé válna ezen autók károsanyag-kibocsátása. Egy hasonló átalakítás költsége azonban több ezer euróra is lehet, amely a használt gépjármű árához képest jelentős költségtényezőt jelent, továbbá arról is megoszlanak a vélemények, hogy a lehetséges átalakítások költségét az autótulajdonosok, az autógyárak, vagy az állam állja-e.A dízelek lehetséges értékcsökkenésével kapcsolatban eddig viszonylag kevés információval szolgáltak az autógyártók, azonban közvetett módon következtethetünk rá, miután a Volkswagen a tavalyi üzleti évben igen jelentős, 100 millió eurós céltartalékot képzett, mivel a német autógyártó arra számít, hogy a lízingelt dízelgépjárművek értékvesztése a korábbi becslésekkel szemben jóval magasabb lehet, ennek következtében a vállalt a finanszírozási üzletágán keresztül veszteséget szenvedhet el.Az árcsökkenés azonban nem csak a lízingelt autókat, hanem ennél jóval szélesebb kört érintene . A német Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) számításai szerint a dízelautók belvárosokból közelgő kitiltásának költsége akár a 45 milliárd eurót is elérheti, mivel a dízelautók 75 százalékát érintik, míg a benzines társaik esetében ez az arány csupán 20 százalékos. Az LBBW szerint a német autótulajdonosok kára elérheti a 20 milliárd eurót és úgy számolnak, hogy az autók ára 15 százalékkal eshet azt követően, hogy az első gépjárműkitiltás életbe lép.