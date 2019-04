Erősödéssel zárta a hét harmadik napját a magyar tőzsde, a BUX 162 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. A Mol 0,1 százalékos erősödést követően 3280 forinton zárt, a Magyar Telekom 0,6 százalékos emelkedés után 470 forinton fejezte be a szerdai kereskedést, míg az OTP 0,9 százalékos emelkedés után 12 820 forinton búcsúzott a hét harmadik napjától. A negatív kivételt a Richter jelentette, a gyógyszergyártó részvényei 0,5 százalékos esés után 5515 forinton zártak.

Mérsékelt erősödéssel vágtak neki a hét harmadik napjának a tengerentúli tőzsdék, miután az Európai Központi Bank mai kamatdöntése és a tengerentúli, vártnál kissé magasabb ütemű emelkedésről beszámoló, márciusi inflációs adatközlés után a piaci szereplők figyelme a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének ma este beérkező jegyzőkönyve felé fordul át. A befektetők mindemellett a közelgő gyorsjelentési szezon eredményeire várnak, az Egyesült Államokban a hét utolsó napján teszi majd közzé beszámolóját a Wells Fargo és a JPMorgan is. A szerdai piacnyitás után az S&P500 és a Dow egyaránt 0,2 százalékkal került feljebb.

Felpattant az Asos árfolyama 2019.04.10 14:34

Bár az Asos bevétele 14 százalékkal emelkedett 2019 első félévében a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, a működési eredmény 85 százalékkal csökkent 2019 első félévében. A brit online divatcikk-forgalmazó cég február 28-ával lezáruló féléves teljesítményét a gyengébb ünnepi szezon mellett logisztikai problémák is hátráltatták, az Asos részvényei ennek ellenére is 9,5 százalékkal kerültek ma feljebb, miután a társaság azonban a gyenge féléves eredmény után is fenntartotta az idei évre vonatkozó előrejelzéseit, ami valószínűleg képes volt megnyugtatni a befektetőket.