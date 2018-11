Mészáros Lőrinc eladományozza médiabirodalmát

Hatalmas adományt kap a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány

A felsorolt lépéseket követően Mészáros Lőrinc, a Talentis Group Zrt. tulajdonosa a társaságban egyesített médiaérdekeltségeit adomány formájában a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak ajánlotta fel.





Szeptember végén a A Közép-Európai Sajtó és Média AlapítványrólSzeptember végén a 24.hu számolt be arról, hogy bejegyezték a Kaposvári Törvényszéken a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványt. A portál akkori tájékoztatása szerint a civil szervezet kuratóriumában hárman kaptak helyet: az elnök Dr. Varga István jogász, Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő és Szánthó Miklós, az Alapjokogért Központ igazgatója.

A médiaportfólió nemrég került a Talentis Group birtokába

Tíz kiadóvállalat is csatlakozott a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz

Az alapítvány kizárólagos, illetve többségi részesedésének megszerzésére irányulóan kötött megállapodást a tíz médiavállalkozással, mint felajánlóval.

A médiavállalkozások jövőbeli működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a kuratórium Liszkay Gábort kérte fel.

A közlemény szerint az Echo Tv, a MediaWorks és a médiafelület-értékesítő Printimus megszerzését követően további befektetésekkel bővült a Talentis Group Zrt. médiaportfoliója. A társaság megvásárolta a Magyar Idők és a Karc FM kiadóját, a Magyar Idők Lapkiadó Kft.-t. Leányvállalata, a Mediaworks, pedig tovább bővítette regionális lappiaci érdekeltségeit: a Kisalföld, a Délmagyarország, a Bors, az Észak- Magyarország, a Kelet- Magyarország, a Hajdú Bihari Napló kiadóvállalatai mellett, megvásárolta a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.-t. Ez utóbbi gondozásában jelenik meg a Szabadföld, valamint a Vidék Íze, és a Diéta & Fitnesz magazin.A kiadott közleményből kiderült, hogy az adományozó célja, hogy hosszú távon biztosítsa a nemzeti értékek és hagyományok megőrzését, tovább erősítse a konzervatív értékszemléleten alapuló írott és elektronikus sajtó véleményformáló szerepét, valamint felajánlásával támogassa a helyi közösségek minél szélesebb körű tájékoztatását.A tulajdonosváltás a szükséges hatósági eljárások lefolytatását követően zárul - olvasható a közleményben. Nemrég számoltunk be arról, hogy az Opus a Mátrai Erőmű többségi részesedésének megszerzését a Mediaworks Hungaryt is magába foglaló Opus Press Zrt. értékesítésével finanszírozta.A médiavállalkozásokat tömörítő céget és a tulajdonában álló további társaságokat - így a Mediaworks Hungary Zrt.-t és annak leányvállalatait (MediaLOG Zrt., DMH Magyarország Kft., Dunaújvárosi Szuperinfó Kft., Maraton Lapcsoport Kft.), valamint a PRINTIMUS Kft.-t - a nettó kötelezettségeken felül 7,4 milliárd forintért, illetve a csoport követeléseit további 2,5 milliárd forintért vásárolta meg Talentis Group Zrt..Szerdán a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kiadott egy közleményt, amelyből kiderült, hogy az alapítvány építő munkájához sokan jelezték csatlakozási szándékukat. Az elmúlt időszakban beérkezett felajánlásokat, az alapítvány kuratóriuma elfogadta, mivel azokat az alapítvány alapító okiratában foglalt célkitűzéseivel "összhangban állónak találta".A tíz médiavállalkozás az Echo Penisola Kft., a Part FM médiaszolgáltatója; a Gong Rádió Kft., a Gong FM médiaszolgáltatója (81,7 százalékos részesedés); a HírTV Zrt., a HírTV médiaszolgáltatója; a Hold Reklám Kft., a Retro Rádió médiaszolgáltatója; a Hung-Ister Zrt. film-, videó-, televízióműsor-gyártó; a K4A Lapkiadó Kft., a Figyelő hetilap kiadója; a Mandiner Press Kft., a mandiner.hu hírportál kiadója; a Modern Media Group Zrt., a Lokál, a Lokál extra lapok, a lokal.hu és a 888.hu kiadója; a Napfénymédia és Marketing Kft., a Déli Szó és a szegedma.hu internetes hírportál kiadója; valamint a Ripost Média Kft., a Ripost napilap, a Hello! magazin, valamint a ripost.hu és a faktor.hu internetes hírportálok kiadója.A közlemény szerint a médiavállalkozásokban, melyek tevékenysége a rádiós- és televíziós médiaszolgáltatásra, online tartalomszolgáltatásra és nyomtatott sajtótermékek kiadására terjed ki, és piaci részesedésük 20 százalék alatti, az alapítvány különböző felajánlások, illetőleg adományok alapján 2018. novemberében tulajdonrészt szerzett. Ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos cégbírósági eljárásokat az alapítvány a héten elindította.