Mészáros Lőrincék lassan kinövik a magyar tőzsdét - Történelmi eseménysorozat előtt állunk

Hiba lenne a menedzsment részéről, hogyha nem gondolkodna minden olyan dolgon, amely a legfontosabb stratégiai célt szolgálja, vagyis azt, hogy ezek a holdingok közép-európai és európai szinten is meghatározó szereplővé váljanak. Éppen ezért vizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogy a két holdingot, az Opust és a Konzumot egyetlen nagy holdinggá vonjuk össze

A korábbi recept , amely szerint a befektetőknek elég volt akár rövidtávra is belevenniük a Konzumba és az Opusba, hogy jelentős hozamokra tegyenek szert, idén már nem működött. Ahogy azzal sem lehetett érdemben pénzt keresni, hogy különböző kispapírokból bezsákolt valaki és várt, hátha megjelennek Mészáros Lőrincék a vállalatban. Egy kivétel persze akadt, ha valaki bevásárolt a 4iG papírjaiból az év elején, megsokszorozhatta befektetését.Rosszul spekuláltak azok is, akik az elsöprő kétharmados Fidesz-győzelem után szálltak be a Konzumba és az Opusba áprilisban. A társaságok részvényárfolyama ugyan kezdettben limittel emelkedett, az év hátralevő részében viszont lecsorgás következett. Pedig a menedzsment mindent elkövetett annak érdekében, hogy megerősítse a befektetők vállalatokba vetett hitét, egymást érték a kedvező hírek és a korábban meghirdetett tőkeemelési sorozatok keretében folyamatosan töltötték fel fundamentumokkal a Konzumot és az Opust.Ennek végeredményeként a Konzum saját tőkéje 68 milliárd forint fölé hízhatott, miközben a közép-kelet-európai régió meghatározó turisztikai befektetőjévé, a társaság turisztikai érdekeltségeit működtető Hunguest Hotels pedig a régió egyik jelentős szállodaüzemeltetőjévé vált. Az Opus idén februárban meghirdetett tőkeemelési sorozata pedig az út-, vasút-, híd- és vízépítési nagy projektekben aktív, mintegy 300 milliárd forintos szerződésállománnyal rendelkező Mészáros Építőipari Holding, illetve a hazai áramtermelés ötödét adó Mátrai Erőmű irányító részesedésének megszerzésével zárult le. A tranzakciók nyomán az Opus saját tőkéje 2018 végére messze meghaladhatja majd a 250 milliárd forintot, amely jelentősen túlszárnyalja a társaság menedzsmentjének előzetes várakozásait. És fontos arról is megemlékezni, hogy a Budapesti Értéktőzsde adatai alapján a Konzum és az Opus, illetve a két társaság érdekkörében működő CIG Pannónia és Appeninn lettek 2018 legnagyobb tőzsdei kibocsátói is idehaza. Az érintett társaságok ugyanis új részvények kibocsátásával több mint 100 milliárd forint értékben hajtottak végre tőkeági forrásbevonást.2018 az építkezés éve volt a Konzum és az Opus esetében, a tőkeemelési sorozatok lezárása pedig fontos sarokkövei annak a nagyszabású tervnek, amelynek lehetőségét Jászai Gellért már június elején felvetette - jelentette ki akkor.A Konzum elnök-vezérigazgatójának felvetése gyorsan hivatalos bejelentéssé változott, október közepén ugyanis kiderült , új időszámítás kezdődik az Opus és a Konzum működésében, a társaságok igazgatósága ugyanis a vállalatok fúziójára készül. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy az összeolvadás nem csak a részvényesek szempontjából lesz jelentős, hanem a Budapesti Értéktőzsde fejlődéstörténetében is egyedülálló, hiszen ilyen eseményre korábban még nem volt példa.A Konzum Opusba történő beolvasztásától, amelynek a társaságok részvényesei már zöld utat adtak december elején, sokat vár a menedzsment: számításaik szerint Magyarország ötödik legnagyobb nyilvánosan működő vállalata jöhet létre a piaci kapitalizáció alapján, amelynek értéke megközelítheti az 1,2 milliárd (durván 385 milliárd forint) eurót . Az egyesült vállalatnak, vagyis az új Opusnak a magyar gazdaság stratégiailag legfontosabb ágazataiban lesznek jelentős befektetései, az új holding nettó eszközértéke pedig meghaladhatja az 1,1 milliárd (durván 353 milliárd forint) eurót. Természetesen a menedzsment adott előrejelzést a 2019/2020-ra várható árbevételre és profitra is, eszerint 795 millió euró (durván 255 milliárd forint) bevételre és 142 millió euró (durván 45 milliárd forint) EBITDA-ra számítanak.

Mindennek pedig azért van nagy jelentősége, mert a fúziót követően a piaci kapitalizáció és a pénzügyi mutatók már rövid távon szélesíthetik a társaság nemzetközi forrásbevonási lehetőségeit. Az egyesülés utáni társaság mérete és a prosperáló ágazatokat (agrárium, energetika, építőipar, feldolgozóipar, IT és telekommunikáció, pénzügyi szektor, turizmus) tömörítő holdingszervezet pedig áttekinthető tőzsdei működése révén vonzó lehetőséget kínálhat a nemzetközi nagybefektetőknek.Ez pedig azért lényeges, mert a legfontosabb célok eléréséhez, a nemzetközi terjeszkedéshez és a hosszú távú, stabil növekedéshez szükség van az intézményi befektetőkre, azok arányának növekedésére az új Opus tulajdonosi struktúráján belül.Pontosan ezért került sor a Goldman Sachs és a Renaissance Capital szervezésében egy ötállomásos non-deal roadshowra az év végén. Ennek keretében ugyanis Frankfurt, Stockholm, London, Helsinki és Tallin érintésével megismertették a feltörekvő piaci befektetők, hedge fundok és befektetési alapok képviselőit a két magyar tőzsdei társaság összeolvadásának főbb lépéseivel, céljaival, valamint főbb eredményességi mutatóival, és növekedési kilátásaival.Mindezeket látva és az időben egy kicsit előre szaladva szinte már most biztosan kijelenthetjük, hogy a jövő évi TOP 10-es sorozatunkban bérelt helye van az új Opus sztorijának, amellyel a nemzetközi hadszíntér meghódítására készül a vállalat menedzsmentje.