Minden szem a Molra szegeződik majd a héten

OTP

A július első hetében látott felpattanást követően az OTP több fontos szintet áttörve emelkedett az elmúlt hetek folyamán, az árfolyam a 200 napos mozgóátlag leküzdése után az 50 százalékos Fibonacci szintet is áttörte, majd a 11 875 - 11 970 forint közötti ellenállási zónából felfelé kitörve az OTP a 12 028 forint közelében található 38,2 százalékos Fibonacci szintet is sikerrel utasította maga mögé. A bankpapír ezt követően a csökkenő csatorna felső trendvonalát is áttörte, 12 114 forintnál, majd a 23,6 százalékos Fibonacci szint jelentette ellenállást is leküzdötte az OTP. A héten azonban elfogyott a lendület és az OTP lefordult, és az árfolyam a 12 486 forintos 23,6 százalékos Fibonacci szint alatt zárta a hetet. Amennyiben a lejtmenet folytatódik, a 12 325 forintál található 20 napos mozgóátlag alá kerülve az 50 napos mozgóátlag jelentheti a következő támaszt az OTP számára 12 137 forintnál, míg a következő megállót a 38,2 százalékos Fibonacci szint jelentheti majd a későbbiekben, 12 023 forintnál.

Mol

A Mol a 3 060 forintos támasz visszatesztelése után lefordult, majd az árfolyam új lokális mélypontot ütött, bár a részvény ezután újra emelkedéssel próbálkozott meg és a Mol ismét a 3 060 forintos szint fölé került vissza, a héten azonban elfogyott a lendület, és a Mol a pénteki lejtmenet után ismét a már említett 3 060 forintos szint alatt zárt be. A 2 932 forintnál található, július lokális mélypont alatt bezárva tovább tér nyílhat lefelé, ebben az esetben a formálódó csökkenő csatorna alsó trendvonala jelentheti a következő megállót, 2 905 forint közelében. Felfelé a 3042 forintnál található 20 napos mozgóátlag áttörésével ismét a 3 060 forintos szint állhat a további emelkedés útjában.

Richter

A Richter a hét második felében az 5 000 forintos szint közeléből pattant fel, és az árfolyam áttörte az 5 122 forintál található 20 napos mozgóátlagot és az 50 napos mozgóátlagot is, 5 126 forintnál. Amennyiben az emelkedés folytatódik, az 5 300 forint közelében található zónára érdemes majd figyelni, amelynek közelében az elmúlt hónapok folyamán többször is kifulladtak a részvény erősödési kísérletei. Lefelé mindemellett továbbra is az 5 000 forintos szint jelenti az első meghatározó támaszt a Richter számára.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama a 425-430 forintos tartományból felfelé tört ki, majd a részvény megkezdte az osztalékszelvény vágása után hagyott rés visszatöltését. Az erősödés azonban elakadt a 200 napos mozgóátlag közelében és árfolyam a héten lefordult. Lefelé, az 50 napos mozgóátlag jelenti az első fontos támaszt, 423 forintnál. A jelenlegi szintekről ismét felfelé mozdulva el, a 441 forintnál található 200 napos mozgóátlag áttörésével folytatódhatna az osztalékszelvény vágása után hagyott rés visszatöltése.