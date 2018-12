Felpattantak az amerikai tőzsdék 2018.12.21 16:18

A Fed kamatemelése, a további monetáris szigorításra vonatkozó jegybanki kommentárok után a befektetők továbbra is a globális növekedési kilátások romlása miatt aggódtak pénteken, míg a részvénypiacokra az amerikai kormányzat részleges leállásának lehetősége is árnyékot vetett. A befektetői aggodalmak ellenére is emelkedéssel próbálkoztak meg a tengerentúli tőzsdék a hét utolsó napján, a pénteki piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 1,3 százalékot emelkedett. A Dow 341 pontos plusz mellett 1,5 százalékkal került feljebb, a Dow komponensei közül 9 százalékos szárnyalásával a Nike teljesít ma a legjobban, a társaság gyorsjelentését kedvezően fogadták a befektetők, miután a sportszergyártó csütörtöki gyorsjelentésében az árbevétel és az egy részvényre eső eredmény tekintetében is felülteljesítette az előzetes várakozásokat.