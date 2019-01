Mintha nem is lettek volna botrányok a Facebooknál (2.)

A vártnál jobb lett a negyedév

Mind a bevételek, mind az eredmények szintjén az elemzők által vártnál erősebb növekedésről számolt be a Facebook tegnap, az amerikai tőzsdék zárása után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentésében. A bevétel 16,9 milliárd dollár lett, ami több mint félmilliárd dollárral múlta felül az elemzői konszenzust, az egyszeri tételektől tisztított eredmény pedig 2,38 dollárt ért el, ami közel 20 centtel jobb, mint amit a piacok vártak.

A felhasználószám

Annak ellenére, hogy a Facebook elmúlt egy évét botrányok nehezítették, a cégvezetőnek a Kongresszus előtt kellett kellemetlen kérdésekre felelnie és a vállalatot folyamatosan kritikák érték az adatkezelési gyakorlata miatt, ez a felhasználószámon egyelőre nem hagyott nyomot. Voltak félelmek azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók elpártolnak a Facebooktól, de úgy tűnik, hogy olyan erősen beágyazódott mára az életünkbe a közösségi platform, hogy nem tudnak elszakadni tőle a felhasználók tömegesen.Európában és Amerikában a felhasználószám már inkább stagnált a negyedévekben és most is csak egy minimális bővülés volt (de bővülés volt). Az Ázsia-csendes-óceáni térségben a naponta aktív felhasználók száma dinamikusan növekszik és több felhasználója van ebben a régióban a Facebooknak, mint az Egyesült Államokban és Európában együttvéve.Globális szinten a naponta aktív felhasználók száma átlagosan 9 százalékkal nőtt decemberben az egy évvel ezelőtti szinthez képest, 1,52 milliárdra, a havonta aktív felhasználók száma szintén 9 százalékkal emelkedett, 2,32 milliárdra. Ez azt jelenti, hogylegalább havonta egyszer.Jelenleg a világon összesen 2,7 milliárd ember használja a Facebookot, az Instagramot, a WhatsAppot és a Messengert - tette hozzá Mark Zuckerberg.

A bevételek

A Facebook bevételei szinte teljes mértékben hirdetésekből származnak, a negyedévben a teljes bevétel 98,5 százalékát adták. A mobil hirdetések nagyon mennek a cégnél, a hirdetési bevétel 93 százaléka a negyedik negyedévben mobilról jött, míg egy évvel korábban még csak a 89 százalék.Az előzetes félelmekkel ellentétben a hirdetési bevételek sem sínylették meg az adatkezelési botrányokat, 30 százalékkal nőtt a Facebook bevétele a lezárt negyedévben az egy évvel korábbi szintről.Az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel nagyot emelkedett, egy évvel korábban 6,18 dollár volt globális szinten, most pedig 7,37 dollár. Az Egyesült Államok és Kanada régióban volt a legnagyobb növekedés az egy felhasználóra jutó bevételben, több mint 30 százalék. Közben az ázsiai régióban csak 17 százalékkal nőtt az egy felhasználóra jutó bevétel és továbbra is alacsony szinten van, a töredéke az amerikainak, de még az európainak is.

Klikk a képre!

Az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel alakulása régiónként, forrás: Facebook

A profit

A bevételeknél nagyobb mértékben növekedtek a működési költségek a negyedévben, ami részben a dolgozói létszám dinamikus bővülésével (42 százalékkal nőtt az alkalmazottak száma) magyarázható. De a k+f költségek is megugrottak 46 százalékkal, a marketingköltségek pedig közel 80 százalékkal az új szolgáltatások fejlesztése miatt. Főként az IGTV néven futó Instagram videós platformra költött, valamint a Facebook videós szolgáltatására, de a Marketplace "piac" is jelentős befektetéseket igényel.Mindezek eredményeként a bevételek 30 százalékos növekedése mellett a működési eredmény csak 6 százalékkal emelkedett a negyedévben, a bruttó fedezeti szint és a működési eredményszint pedig több százalékponttal csökkent (a működési eredményszint 11 százalékponttal romlott, 46%-ra).Viszont az adózásban bekövetkező változások miatt a nettó eredmény és az egy részvényre jutó eredmény szintjén több mint 60 százalékos dinamikát tudott felmutatni a társaság, ami az elemzői várakozásokat is felülmúlta.

Árfolyamreakció

Az első negyedév sem lesz könnyű, a Facebook a növekedés lassulására számít, a költségek pedig 40-50 százalékkal ugorhatnak meg a 2018-as szintről jövőre - írja a CNBC. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a negyedéves számokat. Már a rendes kereskedés közben 4 százalékot ugrott az árfolyam, a negyedéves számok publikálására várva, zárás után pedig, miután közzétette a gyorsjelentést a cég, 11 százalékot emelkedett a részvény.