Mire mennének az új magyar harckocsik, Putyin rettegett szupertankja ellen?

Csak úgy záporoztak a fontos bejelentések

A két szupertank fontos paraméterei

Az elmúlt napokban szinte egymást érték a Magyar Honvédség korszerűsítésével kapcsolatos bejelentések: először kiderült, hogy tizenhárom Airbus helikoptert vásárolunk, majd valósággal robbant a hír, hogy a világ egyik legmodernebb tankjából, a Leopard 2A7+ harckocsiból is jó párat beszerez Magyarország. A bejelentések sora itt nem ért véget, kiderült ugyanis az is, hogy az Airbus Defence and Space légvédelmi rakétavezetési rendszert telepít hazánkban.Ezek közül a legnagyobb visszhangja a Leopardok beszerzésének volt, amellyel mi is több cikkünkben foglalkoztunk, illetve foglalkozunk most is, mivel kíváncsiak voltunk arra, hogy az új harckocsik mit tudnak az oroszok által gyártott, egyesek által a világ legjobb tankjának kikiáltott Aramata T-14-eshez képest. Az összehasonlítás előtt azt viszont feltétlen meg kell jegyezni, hogy ez a két típus még egy esetleges háború esetén sem valószínű, hogy valaha találkozik majd a csatamezőn. A Leopard 2A7 típusból már több ezer darab készült, míg a T-14-esből csupán kisszériás gyártás valósult meg és nem is várható tömeggyártás. Jurij Boriszov, az orosz hadiiparért felelős miniszterelnök-helyettes ugyanis korábban kijelentette, túl magas a harckocsi előállítási költsége, ezért annak nagyszériás gyártása helyett a meglévő harcképességének növelését részesíti előnyben Oroszország.Mi sem hittük volna, de a Magyar Honvédség a német Krauss-Maffei Wegmann által gyártott legmodernebb harckocsikból, a Leopard 2A7+ modellekből vásárol 44 darabot. Ráadásul további 12 darab használt Leopard 2-es A4-es modellt is beszerzünk a cégtől, melyeket a kiképzési célokra használunk.A Leopard 2-eseket az 1970-es évek óta fejleszti és használja a német hadsereg, a típus évtizedek óta a világ egyik legjobb tankjának számít. 120 milliméteres Rheinmetall L/55-ös lövege számos másik harckocsi tervezéséhez ihletet adott, nem is beszélve páncélzatának kialakításáról, 1500 lóerős motorja pedig 72 kilométer / órás sebességre képes.Hossza 12 óra irányába előremutató csővel 10,97 méter, szélessége meghaladja a 3,7 métert, magassága a torony tetejéig közel 3 méter, és 550 kilométert képes megtenni egy tele tank üzemanyaggal.Talán egy harckocsi megítélése sem osztja meg a tankszakértőket annyira, mint az Armata, az oroszok legújabb, évek óta kísérleti fázisban lévő következő generációs tankja. Egyesek szerint a T-14-es egy túlmisztifikált kupac fémhulladék, mások szerint pedig a világ legjobb harckocsija. Az "Armata" univerzális harci platformot 2009 óta fejlesztik az oroszok, 2015-ben láthattuk először a moszkvai győzelmi napi parádén. Az elképzelés lényege, hogy egy egységes alvázrendszerre többféle harckocsi típust lehessen felépíteni, jelenleg általános harckocsi, gyalogsági harcjármű, harckocsi-támogató és tüzérségi változatai ismertek.

Az Armata T-14-es harckocsi

Tűzerő és páncélzat

Méreteit tekintve az orosz hadsereg büszkeségének, a T-14-es Armatának sem kell szégyenkeznie: a 48 tonnás tank hossza 12 óra irányába előremutató csővel közel 11 méter, szélessége 3,5 méter, magassága meghaladja a 3,3 métert és közel 500 kilométert képes megtenni egy tele tank üzemanyaggal. A T-14-es szintén egy 1500 lóerős erőforrással rendelkezik, annak köszönhetően viszont, hogy jóval könnyebb a Leoprad 2-nél, sokkal nagyobb végsebesség elérése képes. A háromfős (parancsnok, vezető és a tüzér) legénységgel a fedélzetén akár 90 km/h-s sebességgel is száguldhat a harckocsi.Természetesen nem szabad megfeledkezni a gyártási költségekről sem, a németek tankja közel 8,9 millió dollárba kerül (durván 2,5 milliárd forint), míg az oroszok harckocsijának előállítási költsége 5-7 (durván 1,4-2 milliárd forint) millió dollár között mozog felszereltségtől függően.Ahogy fentebb már említettük, a Leopard 2A7+ elsődleges fegyverzetét egy 120 milliméteres Rheinmetall L/55-ös löveg jelenti, míg másodlagos fegyverzetét 2 darab 7,62 milliméteres MG3 géppuska alkotja. Érdemes megemlíteni, hogy a Leopard 2A7 típust ellátták digitális tűzvezető rendszerrel, lézeres célkeresővel, lövegstabilizátorral, a lövegcsővel párhuzamosított géppuskával és éjjellátó készülékkel. A löveg ráadásul képes izraeli irányított rakétákat is kilőni, a stabilizált Rheinmetall-löveg pedig állítólag mozgás közben, akár öt kilométeres távolságra lévő célpontokat is el tud találni. Akár más modern harckocsik, a Leopard 2A7+ is fel van szerelve számítógépes irányítási és kommunikációs rendszerrel.Az Armata T-14-es esetében az elsődleges fegyverzetet a 2A82-1M 125 milliméteres sima csövű harckocsi-ágyú adja, míg a másodlagos fegyverzetet egy darab 12,7 milliméteres Kord géppuska és egy darab 7,62 milliméteres PKTM géppuska jelenti. Az irányított rakéták kilövésére is alkalmas 125 milliméteres löveg állítólag képes arra is, hogy 8 kilométerről átüsse az ellenséges harckocsik páncélját. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a tornyot már a páncéltestből irányítja a lövész, így a lőszertől elszeparálva dolgozhat.A Leopard legújabb, városi hadviselésre is optimalizált változata többrétegű kompozit páncélzattal van felszerelve, melyre moduláris védelmi rendszereket lehet építeni. A T-14-es páncélost 360 fokos kamerákkal, hőérzékelőkkel és az "Afganit" nevű aktív védelmi rendszerrel is ellátták az oroszok. Fontos azt is megjegyezni, hogy a jármű legénységének kapszulája többrétegű páncélzattal van védve.Igyekeztünk gondolni azokra az olvasóinkra is, akik vizuális típusúak, az alábbi bő kilenc perces videóban az imént leírtakon túl további érdekes információkat is kaphatnak a Magyar Honvédségnél hadrendbe álló Leopard 2A7+ harckocsi és az Armata T-14-es orosz tank párharcáról.Címlapkép forrása: AFP/Vasily Maximov