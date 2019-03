Mit tervez a kormány a magyar tőzsdével?

Miért kell fejleszteni a hazai tőkepiacot?

Az MNB anyagában fontos szerepet kap a hazai tőkepiac szélesítése. Ennek a témakörnek az első fejezete azt járja körbe, hogyan lehetne még több sikeres vállalat a magyar tőzsdén. A kiindulópont az, hogy a tőzsde fejlesztésére többek között azért lenne szükség, mert a magyar pénzügyi rendszer diverzifikációja alacsony szintű, a finanszírozás szinte kizárólag banki csatornán keresztül zajlik, ez pedig növeli egy adott gazdaság sérülékenységét, ráadásul a jövőben várhatóan csökkenő uniós források miatt is szükség lenne a hazai tőkepiac erősítésére. Az MNB szerint a cél nem az, hogy a tőkeági finanszírozás lépjen a banki hitelezés helyébe, hanem hogy egy jól diverzifikált finanszírozási környezet jöjjön létre.Magyarországon a GDP arányos tőzsdei kapitalizáció nemzetközi összehasonlításban alacsony, 20,6 százalék, jelentős a lemaradásunk a régióval és a fejlett nyugateurópai vagy Skandináv országokkal való összevetésben is. Egyes becslések szerint, ha a mostani szintről 30 százalékra emelkedne a GDP arányos tőzsdei kapitalizáció, az 0,2-0,3 százalékponttal növelheti a potenciális kibocsátás szintjét a gazdaságban. Ezen túlmenően az utóbbi hét évben jelentősen növekvő hazai lakossági, illetve intézményi vagyon hosszú távon biztosíthatná a hazai nagyvállalatok és kkv-k számára a megfelelő finanszírozási forrást, hozzájárulva a magyar gazdaság finanszírozásához és növekedéséhez, de az sem elhanyagolható szempont, hogy ez a struktúra elősegítené, hogy a lakosság nagyobb arányban részesedjen a hazai reálgazdaság sikereiből, ami kedvező tovagyűrűző hatásokkal járna (hosszú távú öngondoskodás kialakulása, vagyonosodó lakosság nagyobb gyermekvállalási hajlandósággal).

Forrás: MNB

Azért is fontos a hazai tőkepiac fejlesztése és a részvénypiaci kapitalizáció növelése, mert nemzetközi adatokat megvizsgálva szoros pozitív kapcsolat látható a tőkepiac fejlettége, a jólét és az innováció között.

Forrás: MNB

Forrás: MNB

Mit javasol az MNB?

1. Állami vállalatok tőzsdei bevezetése, kiegészítve kisbefektetői részvényprogrammal

2. A bankok tőzsdei bevezetésének ösztönzése

3. Modern vállalati kötvénypiac kiépítése

4. Állami szerepvállalás a hazai részvénypiac fejlesztésében

egyrészt szükség lenne egy átláthatóan működő kkv befektetési alap létrejöttének segítésére, ami szélesítené a befektetői keresletet megfelelő kockázatkezelés mellett, és ezzel a kkv-k finanszírozási lehetőségeit bővítené

másrészt egy állami forrásból létrehozott, EU-s korlátok alá nem eső tőkealap kialakítására is szükség lenne, amely bármely cégméretbe, bármilyen típusú piacra lépésnél befektethet.

Ugyancsak ezt a célt szolgálná egy kombinált termék, egy hazai vegyes alap létrehozása, melyben forintban kibocsátott lakossági állampapírok és BÉT-re bevezetett magyar részvények vannak.

Az MNB indokoltnak tartja egy dedikált állami IPO alap létrehozását is, mely a tőzsdére lépő cégek megjelenésekor az elsődleges tranzakciókban vesz részt befektetőként.

5. A tartós befektetési számla (TBSZ) adómentességének biztosítása új tőzsdei részvény esetén

6. A kkv-kra specializált platformok elindítása

7. Tőzsdére lépés költségeinek levonhatósága a társasági adóból

8. A tőkepiaci szabályok és az általános EU-s gyakorlatok összhangjának biztosítása

9. Digitális platformok elérhetőségének javítása

10. Tőzsdefejlesztési kormány- vagy miniszteri biztos vagy megbízott kinevezése

11. A tőzsdei osztalék adómentessége

12. Munkavállalói részvényprogram ösztönzése

13. Jóléti alapok létrehozása a nyugdíj- és egészségmegtakarítások fúziójával

14. NYESZ számlán is osztalékadó mentesség

A 330 pontos programban több konkrét javaslat is szerepel a hazai tőkepiac fejlesztésére:Itt az anyagban az 1990-es évek privatizációit (OTP, Mol, Magyar Telekom) hozzák fel példaként, amelyek az állam és a lakosság számára is előnyökkel jártak. Az államnak egyébként nem kell lemondania a többségi tulajdonáról, a kibocsátás pedig azonnali pozitív költségvetési hatással jár, sorolja a javaslattevő. A kedvezményes lakossági jegyzés azzal az előnnyel jár, hogy stabil másodpiaci bázist teremt, másrészt a lakosság közvetlenül tud részesedni a nagy állami vállalatok és a magyar gazdaság sikereiből.Itt a lengyel példát hozza az MNB, ott a tíz legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező lengyel bank mindegyike tőzsdén van, forgalomban és kapitalizációban is magas a részarányuk.Az ugyanis a bankhitel felvétele melletti alternatív forrásbevonási lehetőséget jelenthet, egészséges versenyt előidézve a bankhitelek és a kötvénypiaci források között, aminek eredményeképp a vállalatok forrásszerzési költsége akár mérséklődhet is.Az MNB anyaga alapján nagy szükség lenne az állami intézmények részvételére egyrészt a már a tőzsdén lévő cégek feltőkésítése érdekében, másrészt az IPO-támogatásban. Az MNB azt szorgalmazza, hogy olyan befektetési alapokat hozzanak létre, amelyek a hazai tőzsdén jegyzett vállalatokba fektetnek:Tőzsdei céggé válás esetén a tulajdonosok számára akadályt jelenthet, hogy a tőzsdei tranzakció során a TBSZ-re került részvények után adófizetési kötelezettségük keletkezhet. Az MNB javasolja, hogy az új tőzsdei cégek tranzakciói során az eredeti tulajdonosok a tranzakciót követően a TBSZ-re került megmaradt részvényei élvezzenek adómentességet, hiszen az itt megkeletkező árfolyamnyereség nem realizált, csupán a részvények átértékelődéséből származó virtuális profit. Tehát a tulajdonos csak akkor fizessen árfolyamnyereségadót, ha valóban értékesíti a részvényeket.A BÉT nemzetközi példák alapján elindította dedikáltan a magyar kkv-k számra kialakított alpiacát, az XTendet, ennek jövőbeli sikerességét a jegyzett cégek száma, kapitalizációja, és forgalma határozza meg, melyet különböző állami ösztönzők megléte tovább támogathat.További ösztönzőt jelentene a vállalatok számára a tőzsdei megjelenéshez, ha a tőzsdére lépés közvetlen költségei leírhatóak lennének a társasági adóalapból. Egyes becslések szerint egy cég számára a tőzsdére lépés költsége elérheti a tranzakció méretének akár 2,5-4 százalékát. Ezeknek a költségeknek a TAO-ból történő levonása jelentős ösztönzőt jelentene a tőzsdére igyekvő vállalatoknak, ugyanakkor a költségvetés szempontjából marginális hatása lenne.A hatályos tőkepiaci törvény a tájékoztató-készítést tekintve az érvényben lévő Prospektus Direktívánál és az elterjedt uniós gyakorlatnál számos ponton szigorúbb követelmények elé állítja a hazai tőzsdén megjelenő, illetve ott jelen lévő kibocsátókat, ami versenyhátrányba hozza a magyar tőkepiacot és a hazai cégeket. Ezeknek a versenyhátrányoknak a nagy része a Prospektus Rendelet egészének 2019. júliusi hatályba lépésével a BÉT reményei szerint legnagyobbrészt megszűnik, azonban épp az átmeneti időszakban várható az első kibocsátók megjelenése az Xtenden, ezért a BÉT kulcsfontosságúnak tartja, hogy ne tartsák őket vissza az indokolatlanul szigorú szabályok, és ne érje őket hátrányos megkülönböztetés a 2019. júliusa után regisztráló kibocsátókkal szemben. Ezért megfontolandó, hogy a rendelet kedvezőbb feltételeket hozó rendelkezéseit a magyar jogrend mihamarabb implementálja, és ehhez kapcsolódóan módosuljanak a Tpt. jelenleg versenyhátrányt okozó pontjai is.Nemzetközi példák azt mutatják, hogy a digitális platformok egyre nagyobb szerepet kapnak a finanszírozási csatornában köszönhetően a támogató gazdasági környezetnek, az MNB szerint a hazai szabályozói és gazdasági környezet kialakítása során az új digitális platformok megjelenését és működését segítő keretrendszert kell kialakítani.Az MNB javasolja, hogy a tőkepiac fejlesztése érdekében nevezzenek ki egy új kormány- vagy miniszteri biztost, aki biztosítja a még hatékonyabb kommunikációt és együttműködést a hazai tőkepiac és a kormányzati döntéshozók között. A biztos folyamatosan egyeztessen a tőkepiaci szereplőkkel és érintettekkel, a tőkepiacot érintő javaslatokról (pl. szabályozási kérdések, korlátok lebontása, adózási szempontok, befektető-védelem, oktatás), illetve rendszeres időközönként számoljon be az elért eredményekről.Az MNB szerint a tőzsdei forgalom és a piaci kapitalizáció növelése mellett a kiegyensúlyozottabb befektetői bázis megteremtése kívánatos, ez elsősorban a hazai intézmények és háztartások eszközportfóliójában a magyar tőzsdei részvények arányának növelésével érhető el, a nemzetközi befektetői kör érdeklődésének fenntartása mellett. Ezen a területen az MNB javaslatai:A hazai lakosság tulajdonosi bázisának erősítését segítheti a BÉT-en megvásárolt részvények osztalékkifizetése után fizetendő adó eltörlése természetes személyek számára.Itt abból indulnak ki a javaslattevők, hogy a cégből kapott részesedés ösztönzőleg hat a teljesítményre, és a tulajdonosok által kijelölt célok elérésére, ezen keresztül pedig növelhető a lakossági befektetői bázis is, ezért lenne célszerű államilag is támogatni a tőzsdei cégek MRP programjait a program költségeinek az adóalapból való leírásával.Ez a tanulmány szerint a jelenlegi önkéntes nyugdíj-, egészség-és önsegélyező pénztári szereplőket tömörítené egybe. Ebben a Jóléti Alapban minden egyes munkavállaló és munkáltató a bruttó bér egy bizonyos százalékát fizetné be a munkavállaló saját dedikált jóléti számlájára, melynek lenne külön nyugdíj-és egészségzsebe. Mint írják, az állam a két szereplő befizetése mellé további adókedvezményeket biztosítva (munkavállalói befizetések után szja-visszaigénylés, munkáltatói befizetés adóalapból történő leírása) tehetné a rendszert még vonzóbbá. A hazai tőkepiac számára elsősorban a nyugdíjzsebbe beáramló friss tőke biztosíthatna folytonos keresletet a hazai részvények után, így a hosszú távú lakossági megtakarítások közvetlenül tudnák finanszírozni a gazdaság növekedését és emelni az ország innovációs képességét.A jelenlegi szabályozás szerint csupán a TBSZ-en tartott részvények utáni osztalék mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az MNB azt javasolja, hogy ezt az adókedvezményt a Nyugdíj Előtakarékossági Számlákra is terjesszék ki.