Morgan Stanley: ha minden rosszul megy, csak 10 dollárt ér a Tesla

A Morgan Stanley általában több forgatókönyvet társít a részvényelemzései mellé, egy optimistát, egy alapforgatókönyvet és egy pesszimista forgatókönyvet is, a bankház az alapforgatókönyvén és az ajánlásán nem változtatott, azonban meglepő módon a Tesla-részvények pesszimista forgatókönyvéhez tartozó célárat 97 dollárról 10 dollárra vágták vissza.A bankház elemzésében mindezt a Tesla növekvő adósság-állománya mellett a geopolitikai kockázatokkal indokolta, a pesszimista forgatókönyv célárcsökkentését a Tesla termékei iránt mutatkozó kínai kereslet körüli aggályokkal indokolták az elemzők.Az elemzés pesszimista forgatókönyve esetében azt feltételezték, hogy a Tesla a Morgan Stanley által a kínai piac esetében becsült eladásai nagyjából lefeleződnek, a régióban fennálló, nagyfokú kereskedelmi bizonytalanság következtében.A Morgan Stanley arra számít, hogy a Tesla Kínában évente átlagosan 165 000 járművet értékesíthet majd 2020 és 2024 között, ami az elemzés szerint évente megközelítőleg 9 milliárd dolláros bevételt jelentene. A pesszimista forgatókönyv azt feltételezi, hogy a Tesla bevétele csökken és a marzsai romlanak az évek előrehaladtával, ami a Morgan Stanley szerint 16,4 milliárd dolláros csökkenést jelentene a vállalatértékében. Mindez egy részvényre vetítve 87 dollárt jelent, ez indokolta a Morgan Stanley szerint a pesszimista forgatókönyv esetében a 97 dolláros célár 10 dollárra csökkentését.A Tesla-részvények alapforgatókönyvéhez tartozó célár nem változott, az továbbra is 230 dollár, míg a Tesla esetében a legoptimistább forgatókönyvhez 391 dolláros célár társul. A Morgan Stanley ajánlása a részvények esetében továbbra is egyenlő-súlyozás. Az elemzésben mindemellett kiemelik, hogy a Tesla-részvényárfolyamának további esésével nő annak a valószínűsége, hogy a cég stratégiai-, iparági- vagy pénzügyi partnerség felé mozduljon el.A Tesla részvényeit jelenleg 10 elemző vételre, 9 elemző tartásra, míg 12 elemző eladásra ajánlja, a Reuters elemzői adatbázisában az elemzői célárak átlaga 277,8 dollár, ami 35,3 százalékkal magasabb a Tesla-részvények hétfői záróárával összehasonlítva.A Tesla árfolyama tavaly augusztus óta értékének közel felét elvesztette, a cég részvényei a keddzi piacnyitás után 3,9 százalékot estek, míg a cég részvényárfolyama idén 41 százalékkal került lejjebb.