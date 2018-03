Mozgolódnak a Richter versenytársai

Az elmúlt hónapok folyamán egymást követték a fontos hírek és események a Richter készítményével, az Esmyával kapcsolatban, miután a készítménnyel kezelt négy betegnél akut májgyulladást fedeztek fel, az Európai Gyógyszerügynökség Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) vizsgálatot indított 2017 decemberében, majd a PRAC február elején átmeneti intézkedések bevezetéséről határozott. Az átmeneti intézkedések értelmében az Esmyával végzett, folyamatban lévő kezelések befejezhetők, azonban a méhmiómában szenvedő nőknek rendszeres időközönként májvizsgálaton kell részt venniük, míg az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága a készítménnyel végzett új kezelések indítását nem javasolja a vizsgálat lezárásáig. A végső döntést az EMA bizottsága idén májusban hozza majd meg.A vizsgálatot követően a Richter az Esmyával kapcsolatos jelentős, 42 milliárd forintos értékvesztést elszámolását jelentette be február 26-án, míg a gyógyszergyártó menedzsmentje visszavágta az európai és latin-amerikai piacokra vonatkozó hosszú távú értékesítési előrejelzéseit is. A jelentős leírás bejelentése után léptek az elemzők is, a legdurvábban a Jefferies, az elemzőház a Richterre vonatkozó értékelési modelljéből teljesen eltávolította az Esmyát, mert az szerintük a PRAC vizsgálat jelenlegi szakaszában így prudens, mindemellett a Jefferies február 27-i elemzésében nem tartotta valószínűnek az Esmya amerikai engedélyezését.Mások azonban nem ennyire pesszimisták. A Világgazdaság hétfői beszámolójában arról ír, hogy a Richter fontos készítménye körül kialakult helyzetet kihasználhatják a gyógyszergyártó versenytársai, a lap azt valószínűsíti, ha a Richter elsőként vezetné be az amerikai piacra az Esmyát, a társaság készítménye hamarosan versenytársat kaphat, az AbbVie gyógyszergyártó által kifejlesztett elagolix tengerentúli bevezetésére 2020-ban kerülhet sor. Az AbbVie elagolixet az a méhmióma indikáció mellett az endometriózis indikációban is benyújtotta amerikai gyógyszerhatósághoz (FDA), míg a társaság nemrég számolt a klinikai tesztek két szakaszának sikeres eredményeiről.A Világgazdaság kiemeli, hogy az AbbVie mellett más gyártók is a Richter számára fontos amerikai piacra való belépésen az dolgoznak. A lap idézi a Leerlink bankház elemzőjének a BioPharmadrive-nak adott nyilatkozatát, amely szerint az elagolix amerikai bevezetésére először az endometriózis indikációban már idén -, majd a méhmióma indikációban 2020-ban kerülhet sor.