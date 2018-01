Állt a termelés a Bosch gyárában

Kapcsolódó cikkek: Sztrájkra készülnek a Bosch hatvani gyárában a dolgozók

Janik Tamás sikeresnek nevezte az akciót, amelyben becsléseik szerintJelezte:A HADFSZ követelései között 15 százalékos béremelés, valamint negyedéves jelenléti prémium bevezetése és hűségbónusz-igény is szerepel.Az alelnök kitért arra is, hogy az általuk kezdeményezett kollektív munkaügyi vita határideje pénteken lejár, addig kompromisszumos megállapodásra is hajlandók. Járási Tamás, a Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezetének (MCDSz) elnöke ugyancsak eredményesnek és törvényesnek értékelte a szerdai akciót.Úgy vélte, a figyelmeztető sztrájk azt üzeni: a dolgozók körében ma már nem írja felül a munkahelyféltés az egzisztenciális kényszert, egyre szélesebb körű a felismerés, amely szerint a béremelést nem kizárólag a munkaerő-piaci kereslet-kínálat alakulása határozza meg, sokkal inkább a dolgozók alkupozíciója., ezzel párhuzamosan pedig az interneten online támogatói kampányt szerveznek és közvetlen kapcsolatfelvételre törekednek a Bosch tulajdonosaival. Amennyiben a holnapi egyeztetés sikertelenül zárul, várhatóan szakszervezetük is sztrájkfelhívást tesz közzé az üzemben - tette hozzá.Ficzere Ferenc, a Bosch magyarországi kommunikációs igazgatója közölte: szerdán délelőtt 841 dolgozó csatlakozott a szakszervezeti felhíváshoz, ám a munkabeszüntetés nem befolyásolta a vállalat vásárlóinak ellátását. Az érdekképviselet által kezdeményezett kollektív munkaügyi vitát a jogszabályok szabta határidőn belül lefolytatják - mondta.A kommunikációs igazgató korábban úgy nyilatkozott: a Bosch döntése szerint a cég magyarországi telephelyein a munkavállalók bérét idén átlagosan csaknem 10 százalékkal növelik. A béremelés mértéke vállalatonként és tevékenységi területenként eltérő, amelyet egyrészt az érintett üzemek eredménye befolyásol, másrészt az egyéni teljesítmények függvénye.