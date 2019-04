Nagy az érdeklődés Leonardo DiCaprio vegán burgeres cégéért

Az utolsó fázisába ért Leonardo Dicaprio és Bill Gates vegán burgeres cége, a Beyond Meat elsődleges részvénykibocsátása, ha minden a tervek szerint alakul, akkor holnap kezdődik a kereskedés a részvényekkel. A vállalat most az erős keresletre hivatkozva megemelte a tervezett kibocsátási ársávot, a korábbi 19-21 dollárról 23-25 dollárra és 8,75 millió darab helyett 9,63 millió darab részvényt értékesítenek az IPO során.Ezzel egy 240 millió dolláros IPO lehet és a 25 dolláros kibocsátási árral számolva 1,49 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalat lehet (szemben az előző ársávval becsült 1,21 milliárd dollárral).A vállalatba korábban beszállt Leonardo DiCaprio és Bill Gates is, valamint az Egyesült Államok első számú húsfeldolgozója, a Tyson Foods. Utóbbi 6,5 százalékos részesedéssel rendelkezett a Beyond Meatben, egészen a múlt hétig, amikor is eladta a részesedését. Saját húsmentes alternatív proteintermékek gyártásába kezd a vállalat.

Forrás: Shutterstock

A Beyond Meatről A Beyond Meat olyan ételeket készít, amelyben a húst ahhoz állagra és ízre állítólag nagyon hasonló, sok fehérjét tartalmazó, de sokkal kevesebb erőforrással előállítható növényi alkotórészekkel helyettesítik. A vállalat szerint a hús alternatíváinak piaca több milliárd dollárosra nőhet, ezen a piacon akar nagy szereplő lenni a cég.



A cég egy réspiacon tevékenykedik, a vállalat bevallása szerint rendkívül kompetitív a piac, sok versenytárssal, mint például: Boca Foods, Field Roast Grain Meat Co., Gardein, Impossible Foods, Lightlife, Morningstar Farms,Tofurky, de a Beyond Meat a hagyományos hústermékek gyártóit is versenytársainak tekinti, hiszen idővel azok is elkezdhetnek húsmentes termékeket gyártani, sőt, akvirálhatnak is a Beyond Meathez hasonló cégeket, amivel gyorsan megjelenhetnek a piacon.

A Beyond Meatnél masszív bevételnövekedés van, tavaly több mint duplázódott a cég bevétele, 88 millió dollárra, viszont veszteséges a cég, tavaly 29,89 millió dolláros veszteséget termelt a nettó eredmény szintjén és még soha nem csinált profitot.Az 1,49 milliárd dolláros piaci kapitalizációval számolva a részvény nem lesz olcsó, ez a tavalyi bevétellel számolva közel 17-szeres visszatekintő P/S rátának felel meg. Ezzel szemben például az S&P 500 index P/S rátája jelenleg 2,3-szoros.

Forrás: Shutterstock