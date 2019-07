Nagy menekülés kezdődhet Kínából

A japán lap értesülései szerint a HP és a Dell, a világ legnagyobb és harmadik legnagyobb számítógépgyártója (ketten együtt a globális PC-piac 40 százalékát adják) azt tervezik, hogy a notebook-termelésük 30 százalékát áthelyezik Kínából. A Microsoft, a Google, az Amazon, a Sony és a Nintendo szintén fontolgatják, hogy a játékkonzolok és az otthoni asszisztensekhez tartozó hangszórók gyártását kiviszik az országból, de állítólag a kínai Lenovo, az Acer és az Asustek is mérlegeli a gyártás áthelyezésének lehetőségét.A technológiai vállalatokat még az sem nyugtatta meg, hogy újraindulnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Kína között. A helyzet túlságosan bizonytalan és a gyártási költségek emelkedése is arra készteti a vállalatokat, hogy alternatívákat keressenek. Különösen az Amerikába irányuló gyártás esetén. Az Apple becslései szerint az okostelefon-gyártásának költségei 30 százalékkal emelkedhetnek.Ha valóban megkezdődik a kivonulás, azt az egész ország megérezheti, ugyanis Kínában az elektronikai cikkek exportja nagyban segítette a növekedést az elmúlt évtizedben. Kínában gyártják a legtöbb személyi számítógépet és okostelefont. A QianZhan adatai szerint az elektronikai cikkek importjának és exportjának értéke a 136-szorosára emelkedett 1991 és 2017 között. Félő, hogy Kínában elbocsátásokhoz vezetnek majd a termelésáthelyezések. Mindeközben Kínában 1990 óta most a leglassabb a gazdasági növekedés.A HP és a Dell együttesen 70 millió notebookot adott el tavaly és a gyártást nagyrészt két kínai városban, Chongqing és Kunshan városában végzik, ami a laptopgyártás két nagy központja. Volt idő, hogy a világon minden harmadik laptop Chongquing városában készült. A HP a gyártás 20-30 százalékát költöztetné el Kínából a negyedév végén a japán lap értesülései szerint, Thaiföldön vagy Tajvanban építene ki egy új beszállítói láncot. A Dell már elkezdte a próbagyártást Tajvanon, Vietnámban és a Fülöp-szigeteken. A HP gyártásának 47 százaléka kerül Észak-Amerikába végül, a Dellnél pedig 40 százalék az arány.