Nagy változások jönnek a Tesco áruházakban a munkaerőhiány miatt

A Tesco áruházakban dolgozók munkaszerződése hamarosan módosul, amennyiben elfogadják az ajánlatot. Az új megállapodás keretében a dolgozók többsége "áruházi munkatárs" pozícióba kerül át, és új munkavállalókat is csak az új feltételeknek megfelelően vesznek majd fel. Az általános "áruházi munkatárs" pozíciót azért vezetik be, mert átalakul az áruházak munkaszervezése: az áruház több területén, többféle pozícióban is helyt kell állniuk a munkavállalóknak.Az új gyakorlat szerint például a Tesco árufeltöltői a jövőben bármely termékkörben, az áruházak bármely területén megbízhatók a polcrendezés, árupakolás, komissiózás feladataival a teljes eladótér területén. Korábban erre árufajtánként külön csoportok működtek - jegyzi meg a lap.A munkaszerződések módosítását a béremelések is indokolják: szeptembertől februárig az eddiginél nyolcezer forinttal magasabb, bruttó 215 ezer forint lesz a legalacsonyabb alapbér a Tescónál.