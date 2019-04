Nagyon csúnya napnak néz elébe a Google anyacége

Május 13-án Portfolio befektetői klub a magyar részvénypiac kilátásairól! Jelentkezz most: ÁTTEKINTÉS

A bevételek

36,4 milliárd dolláros bevétellel zárta a január-márciusi negyedévet az Alphabet, ami 17 százalékos növekedésnek felel meg az egy évvel korábbi szintről. A devizaárfolyam-változások hatásait kiszűrve 19 százalékos lett volna a dinamika, de még ez is elmaradt az elmúlt negyedévekben látott, 20 százalék feletti dinamikáktól. A negyedéves bevétel alulmúlta a várakozásokat, a Thomson Reuters konszenzusa szerint 37,33 milliárd dollárra számítottak a befektetők.Az Alphabet fő bevételi forrását a Google-hirdetések jelentik (a bevételek 85 százaléka származik innen) és ezen a területen látható egy jelentősebb lassulás, míg 2018 első negyedévében még 24 százalék volt a dinamika, most már csak 15 százalékkal emelkedtek a hirdetési bevételek az előző év azonos negyedévéhez képest. A "fizetett kattintások" (vagyis ahányszor a felhasználók a Google-hirdetésekre kattintanak, ezzel bevételt generálva a cégnek) 39 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szintről, a negyedik negyedévhez képest viszont 9 százalék volt a visszaesés. Az egy kattintásra jutó bevételek 19 százalékkal estek az egy évvel korábbi szintről, a negyedik negyedévihez képest viszont 5 százalékos növekedés látszik.

A büntetés

Az eredmények

A negyedéves eredményeket bemutató prezentáción az Alphabet pénzügyi igazgatója, Ruth Porat elmondta, hogy a lassulás nagyrészt a YouTube-nak tudható be. A vállalaton egyre nagyobb a nyomás, hogy szigorítsa és kontrollálja a hirdetéseket, mert a hirdetőknek nem mindegy, hogy milyen tartalmat szponzorálnak. És nem igazán találja az optimális hirdetési mixet a mobilon, az otthoni asszisztensen és a fejlődő piacokon.A partnereknek továbbított jutalékok szintén elmaradtak a várttól, az elemzők 7,26 milliárd dollárral számoltak, ehhez képest csak 6,86 milliárd dollár lett. Ez az, amit a Google például az Apple-nek fizet, hogy az alapértelmezett kereső legyen a böngészőjén. A hardver divízió sem teljesített jól, a Pixel telefonok az erős versenytől szenvednek. A Google a jövő hónapban dobja piacra az új, alacsonyabb árkategóriás Pixel-telefonokat. A feltörekvő üzletágak,mint a mesterséges intelligenciával támogatott Google-asszisztens és az önvezető autózás még nem hoznak számottevő bevételt, ott pedig, ahol már lennének jelentős bevételek a cégnél, mint például a cloud üzletág, ott erős versennyel néz szembe a cég.A társaság vezérigazgatója, Sundar Pichai hozzátette, hogy a bevételek lassulására lehet számítani, mivel a társaság a hosszú távra fókuszál.A negyedéves profitot egy jelentős egyszeri tétel nyirbálta meg, az Európai Bizottság versenyjogi biztosa márciusban hatalmas, 1,49 milliárd eurós büntetést szabott ki a cégre, miután megállapította, hogy a társaság visszaélve erőfölényével akadályozta más oldalakon történő hirdetések elhelyezésében a versenytársait. A Google bebetonozta pozícóját az online keresési hirdetések piacán, és a piaci verseny jelentette nyomást a társaság versenykorlátozó szerződési feltételek alkalmazásával kerülte ki. Margrethe Vestager versenyjogi biztos nyomatékosította, hogy mindez törvénytelen az uniós trösztellenes szabályok tükrében.A büntetés következtében esett az Alphabet negyedéves profitja, a működési eredménye 6,6 milliárd dollár lett, ami 13 százalékos visszaesés az egy évvel ezelőtti szintről, a nettó eredmény szintjén pedig 29 százalékos visszaesésről számolt be a cég. Ha a büntetéstől tisztítjuk az eredményeket, akkor 9 százalékkal növekedett volna a működési eredmény, a nettó eredmény viszont így is csökkent.Az egy részvényre jutó eredmény 11,9 dollár lett tisztítva, ami meghaladta a 10,61 dolláros elemzői várakozásokat.

Árfolyamreakció

A működési költségek megközelítőleg a bevétellel azonos mértékben emelkedtek. Az elmúlt két évben jellemzően a bevételnél nagyobb mértékben nőttek a költségek, mert adatközpontokra, irodákra és a YouTube-tartalomhoz kapcsolódó licencekre költött a cég.A hirdetési üzletág lassulását és a várttól elmaradó bevételeket nem fogadták jól a befektetők, ez egy jel lehet, hogy az erős verseny hatásait érzi a társaság. A gyorsjelentést követően 7 százalékot zuhant az Alphabet árfolyama a zárás utáni kereskedésben. Ha a rendes kereskedést is így zárja a cég, akkor ez lehet a legnagyobb esés 2012 októbere óta, amikor 8 százalékos mínuszban zárt a papír. Az Alphabet idén több mint 20 százalékot emelkedett és a hétfői kereskedést még történelmi csúcson fejezte be.