A hétfői piaczárás felé közeledve felemásan teljesítenek a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek részvényei, a 4iG 1,9 százalékos esése mellett az Appeninn 2,2 százalékkal került lejjebb, míg az Opus pénteki záróértéke közelében jár. A CIG Pannónia mindemellett 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Konzum árfolyama az elmúlt hónapok lejtmenete után felpattant ma, a részvény az idei, átlagosan 37,2 milliós forgalomnál lényegesen magasabb, 198 millió forintos forgalom mellett 7,4 százalékkal került feljebb ma, bár a Konzum részvényei a nap folyamán 11,6 százalékos pluszban is jártak.

Felpattant a Wirecard árfolyama 2019.02.18 16:05

Az elmúlt hetekben hatalmasat zuhant a Wirecard árfolyama, miután a Financial Times szerint a cég szingapúri leányvállalatánál visszaélések fordulhattak elő. Bár a társaság tagadta a felmerült vádakat, a Wirecard részvényeinek árfolyama az elmúlt hetek folyamán több, mint 30 százalékot esett. A cég részvényeinek zuhanása után a német pénzügyi felügyelet (BaFin) április 18-g azonnali hatállyal megtiltotta a részvényben történő új short pozíciók felvételét. Egyetlen részvényre még sosem vezetett be shortolálsi tiltást a BaFin, a felügyelet legutóbb a 2008-as válság idején korlátozta a shortolást, akkor 11 bankpapírra tiltotta be a fedezetlen shortot. A német hatóság lépését követően a Wirecard részvényei valósággal szárnyalnak, a társaság részvényei 14,4 százalékkal kerültek ma feljebb.