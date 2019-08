Nagyot esett a Mol és a Richter is

OTP

Az idei februári mélypont és az áprilisi csúcs összekötésével adódó 50 százalékos Fibonacci szintről emelkedéssel próbálkozott meg az OTP, felfelé a 15 516 forintnál található 38,2 százalékos Fibonacci szint áttörésével nyílhat meg az út az 12 800 forintos szint felé, amelynek közelében az elmúlt hónapok során többször is elakadtak az OTP emelkedési kísérletei, és ide esik a 23,6 százalékos Fibonacci szint is. A grafikonra pillantva látható beszűkülést is érdemes figyelemmel kísérni, és amelyik irányba tör majd az ki az árfolyam, az OTP abba az irányba haladhat majd tovább, a technikai kép alapján egyelőre a felfelé történő kitörés lehetősége tűnik valószínűbbnek.

Mol

A Mol az elmúlt hónapok folyamán egyre alacsonyabb csúcspontokat és alacsonyabb mélypontokat hagyott a grafikonon, azonban a lejtmenet többször megakadt a 2 930 forint közelében található júliusi lokális mélypont közelében. Az árfolyam a héten letörte a 2 930 forintos szintet, majd az esés tovább folytatódott, a Mol a hét második felében a 2 820 forintos támasz alá kerülve a csökkenő csatorna alsó trendvonalát is megtesztelte, bár a pénteki kereskedés végére kissé visszahúzták a részvényt. A Mol az elmúlt napok esése után túladott tartományban jár, amennyiben az árfolyam a jelenlegi szintekről felfelé mozdulna el, felfelé első körben a 2 930 forintos szintre érdemes figyelni. Lefelé, a 2 820 forintos támasz alatt a csökkenő csatorna alsó trendvonala jelentené a következő támaszt, 2 808 forintnál.

Richter

A Richter május végétől augusztus elejéig egy viszonylag jól körülhatárolható zónában oldalazott, 5 300 forint és 5 000 forint között, majd augusztus elején a Richter lefelé tört ki a sávból. Az árfolyam ezt követően a 4 800 forintos szint alá került, ami több éves időtávon vizsgálva többször szolgált támaszként és ellenállásként is. A 4 800 forintos szint alá kerülve az esés begyorsult, a jelentős csütörtöki esés után a Richter rövid távon túladottá vált, majd a túladott részvény pénteken felpattant. Amennyiben a részvény emelkedéssel próbálkozna meg, a 4 800 forintos szint fölé visszakapaszkodva az 5 000 forintos ellenállást vehetné célba az árfolyam. A jelenlegi szintekről ismét lefelé mozdulva el, a Richter számára a tavaly júliusi, 4 468 forintos lokális mélypontot jelenthetné a következő megállót.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom a 2017 februárjától 2018 októberéig tartó nagy esése után emelkedéssel próbálkozott meg, az árfolyam esetében a rövid távú emelkedő trendvonalra érdemes figyelni, 415 forint közelében, amíg a részvény ezt nem töri le szignifikáns módon, addig az erősödés folytatódhat. A jelenleg 415 forint közelében található, emelkedő trendvonal alá kerülve a következő fontos támaszt a 386 forintos szint jelenti majd a Magyar Telekom számára, ami az elmúlt évek során többször szolgált már támaszként.