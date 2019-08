Nagyot esett a Mol 2019.08.21 16:28

A Mol árfolyama augusztus elején a júliusi, 2 932 forintos lokális mélypont közeléből felpattant, a múlt hét elején még úgy tűnt, hogy az emelkedés folytatódhat, a hét közepére azonban kifulladt a lendület és az árfolyam ismét lefordult. A Mol ma délelőtt 2 930 forintnál új mélypontra süllyedt, bár ezt követően a részvényt kissé visszahúzták, a szerdai piaczárás felé közeledve az árfolyam tovább esett, a Mol árfolyama 3,6 százalékos mínuszban is járt, majd a részvény egy keveset ledolgozva a korábbi eséséből 2,6 százalékkal került ma lejjebb. A Mol ezzel a 2930 forint közelében található szint alá került, ahonnan júliusban és augusztusban is sikerrel fordult vissza az árfolyam. Amennyiben az esés folytatódik, a következő megállót a csökkenő csatorna alsó trendvonala jelentheti majd, 2845 forint közelében, míg alatta a 2830 forint közelében található támaszra érdemes figyelni, ami 2018. februárjában és októberében is támaszként szolgált a Mol számára. A Mol 2,4 milliárd forintos forgalom mellett esik, ami 26,6 százalékkal magasabb a Mol idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.