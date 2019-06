A Carrefour bejelentette, hogy a kínai operációjának 80 százalékát értékesíti a Suning.com számára, az elektronikai kiskereskedő készpénzes tranzakció keretében 620 millió eurót fizetett a francia kiskereskedelmi lánc kínai üzleteiért. A tranzakció 1,4 milliárd euróra értékelte a Carrefour kínai operációját. A kínai piacról visszalépő Carrefour Franciaországban is fokozott versenyhelyzettel szembesül, a társaság jelenleg az ötéves átalakítási tervének közepén jár, amelynek keretében a cég a csoportszintű értékesítések növelése mellett az eredmény bővítését tűzte ki célul. A Carrefour árfolyama a bejelentés után közel 3 százalékot emelkedett ma reggel, a lendület ezt követően kissé alábbhagyott, és a társaság részvényárfolyama 1,4 százalékkal került ma feljebb.

Ázsiában minimális elmozdulása mellett zajlott a hétfői kereskedés, miután az iráni feszültség továbbra is óvatosságra intette a befektetőket, a piaci szereplők mindemellett kedvezően fogadták a kínai állami hírügynökség beszámolóját, ami megerősítette, hogy a kínai elnök reszt vesz majd a hétvégi, G20-as csúcson. Az oszakai G20-as csúcson a kínai elnök találkozik majd Donald Trumppal, bár a piaci kommentárok alapján valószínűleg nem kerül sor a megállapodásra, azonban a két ország kereskedelmi tárgyalásainak folytatódását is kedvezően fogadták a piaci szereplők. A Nikkei 0,1 százalékos erősödése mellett a sanghaji börze 0,2 százalékkal került feljebb, míg a hongkongi tőzsde 0,1 százalékot emelkedett.

A pénteki piacnyitást követő átmeneti bizonytalanság után emelkedéssel próbálkoztak meg a tengerentúli tőzsdék, az S&P500 napon belül új történelmi csúcsra kapaszkodott, a nap végére azonban előző napi záróértékük alá süllyedtek vissza az amerikai részvénypiacok, miután az USA és Irán konfliktusa továbbra is óvatosságra intette a befektetőket, míg a Markit előzetes, júniusi feldolgozóipari-, és szolgáltatói beszerzési menedzserindexei alulmúlták az előzetes várakozásokat, ami szintén nem kedvezett a hangulatnak. A Dow és az S&P500 végül egyaránt 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékos eséssel zárta a pénteki kerekedést.

Újabb profit warning a Daimlertől, nagyot esett az árfolyam 2019.06.24 09:30

A Daimler egy éven belül harmadszor adott ki profitfigyelmeztetést, a társaság a hétvégén jelentette be, hogy a 2019-es operatív eredménye nem lesz magasabb a tavalyinál, csupán a 2018-asnak megfelelő lehet. A cég ellen több kormányzati vizsgálat is folyamatban van a Daimler autóinak károsanyag-kibocsátásával kapcsolatban, emiatt a német autógyártó komoly céltartalék képzéséről határozott, a több százmillió eurós céltartalék befolyásolja majd a cég második negyedéves eredményét is. A társaság újabb profit warningját rosszul fogadták a befektetők, a Daimler árfolyama 3,2 százalékkal került ma lejjebb. A BMW mindemellett 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Volkswagen 0,8 százalékot esett.