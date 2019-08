Nagyot esett az Opus árfolyama 2019.08.28 10:37

Nagyot esett kedden az Opus, a részvény tegnap 4,2 százalékkal került lejjebb, miután az árfolyam a 385 forint közelében található szint alá került, ami az elmúlt hónapok folyamán többször is sikerrel állította meg a lejtmenetet, az esés ezt követően gyorsult be. Az esés a szerdai kereskedés első felében is folytatódott, az Opus ma 6,6 százalékkal került lejjebb. 165 millió forintos forgalmával az Opus szerdán a harmadik legforgalmasabb részvény a magyar tőzsdén az OTP és a Mol után, mindemellett érdemes megemlíteni, hogy az Opus mai forgalma 18 százalékkal alacsonyabb a részvény idei, átlagos forgalmával összehasonlítva.