Nagyot nőtt a Richter profitja

A gyorsjelentés főbb pontjai:

A Richter magyarországi árbevétele gyakorlatilag stagnált az első negyedévben.

Az EU15 országai esetében 11 százalékkal csökkent az árbevétel az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest, ami mögött elsősorban az Esmya forgalmában bekövetkezett visszaesés állt.

A Vraylarnak köszönhetően jelentősen bővült az Egyesült Államokból származó bevétel, ami az első negyedévben a készítményből származó, növekvő royalty bevétel mellett egy, a Vraylar értékesítéshez köthető mérföldkő bevételt is tartalmazott.

A társaság adózott eredménye közel 20 százalékkal haladta meg az előzetes elemzői várakozásokat, az első negyedéves profit 22,013 milliárd forint lett.

Árbevétel és profit soron is felülteljesítette a várakozásokat a Richter

Ma reggel publikálta a 2019-es első negyedéves gyorsjelentését a Richter, a társaság árbevétele 1,2 százalékkal-, míg a bruttó fedezet 2,3 százalékkal múlta felül a Portfolio által készített elemzői konszenzus várakozásait. Bár az üzleti tevékenység eredménye 3,1 százalékkal múlta alul az elemzői várakozásokat, azonban a profit nagyot nőtt, a társaság adózott eredménye 19,9 százalékkal haladta meg az elemzők előzetes várakozásait.

Nőttek a bevételek

A Richter első negyedéves árbevétele 6,7 százalékkal 121,6 milliárd forintra emelkedett az előző év hasonló időszakához képest, az árbevétel bővülését többek között a Vraylar forgalma után elszámolt bevétel is támogatta, ami egy egyszeri, értékesítéshez kötött mérföldkő bevételt is tartalmazott. A forgalomra mindemellett negatívan hatott az Esmya forgalmának visszaesése a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a devizaárfolyam változások hatására növekedett a forintban kifejezett árbevétel.

Nagyot nőttek az amerikai bevételek

A társaság árbevétele 6,7 százalékkal nőtt az első negyedévben, s míg a hazai árbevétel gyakorlatilag stagnált, és az EU15 országok esetében kétszámjegyű volt a visszaesés, addig az Egyesült Államokból származó bevétel igen jelentős mértékben tudott bővülni.A Richter magyarországi árbevétele 0,3 százalékkal emelkedett az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, míg a társaság hazai piaci részesedése 5,2 százalékos volt.Az EU12 régió esetében 3 százalékos volt a növekedés a bázisidőszakhoz képest, Lengyelországban 16 százalékkal csökkent a forintban kifejezett árbevétel, mivel a vírus elleni készítmények piacán megnövekedett verseny következtében, a társaság vezető terméke, a Groprinosin árbevétele csökkent, ami negatívan befolyásolta a Richter Lengyelországban elért eredményét. Romániában mindemellett 12 százalékkal nőtt az árbevétel a korábbi és hasonló időszakához képest.Az EU15 piacain 11 százalékkal csökkent az árbevétel az első negyedévben, ami mögött elsősorban az Esmya forgalmában bekövetkezett visszaesés állt, mindemellett a társaság orális fogamzásgátóinak árbevétele is kismértékben elmaradt a bázisidőszak értékesítése mögött.A FÁK tagköztársaságokban 3 százalékos volt a visszaesés az első negyedévben a korábbi év azonos időszakához képest, Oroszországban 14 százalékkal csökkent a forintban elszámolt árbevétel az első negyedévben, míg a rubelben mért árbevétel 10,2 százalékkal csökkent, ami elsősorban a szabályozási környezet változásával összefüggő előszállításoknak volt betudható. Ukrajnában az első negyedévben mindemellett 26 százalékkal nőtt a forintban kifejezett árbevétel.Az Egyesült Államokban 175 százalékkal nőtt a forintban kifejezett árbevétel az első negyedévben a korábbi év azonos időszakához képest, ami a Vraylarhoz kapcsolódó royalty bevétel növekedésének, és Vraylarhoz kapcsolódó egyszeri, árbevételhez kötött mérföldkő bevételnek volt betudható.A kínai, forintban kifejezett árbevétel 45 százalékkal csökkent az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, a visszaesés elsősorban a bázisidőszakban történt Cavinton előszállításoknak volt köszönhető.

Klikk a képre!

A Richter árbevételének földrajzi megoszlását vizsgálva megfigyelhető, hogy a társaság legfontosabb piacait továbbra is az Európai Unió és Oroszország jelentik, mindemellett az Egyesült Államokból származó bevétel fokozatos bővülése szemmel látható az elmúlt negyedévek folyamán.

Tovább hasít a Vraylar

Az Esmyaval kapcsolatos vizsgálat 2018. harmadik negyedévében lezárult, majd az Európai Bizottság döntése után a készítmény korlátozásokkal a piacon maradhatott, és az Esmya forgalmazása tavaly szeptemberben újraindult. Az Esmyaból származó árbevétel az első negyedévben növekedett, a Richter 5,9 millió eurós bevételt realizált a készítményből az első negyedév folyamán.

Kedvezően alakult a Vraylar amerikai értékesítése, a készítményből származó royalty bevétel 24 millió euróra nőtt az első negyedévben, míg a társaság első negyedéves árbevételéhez emellett egy egyszeri, a Vraylar értékesítéshez kötött mérföldkő bevétel is hozzájárult, 25,6 millió dollár értékben. A Vraylarból és a Reagilaból a Richter összesen 26,1 millió árbevételt realizált az első negyedévben.

Stagnált a bruttó fedezeti hányad

A bruttó fedezeti hányad 2019. első negyedévében 57,5 százalékos volt, ami nem mutatott változást a korábbi év hasonló időszakának 57,5 százalékos értékével összehasonlítva. A fedezeti összeget emelte ugyanakkor a Vraylar amerikai értékesítése után járó egyszeri mérföldkő bevétel, valamint a Vraylar forgalmazása után járó royalty éves szinten bekövetkezett növekedése is. Negatívan befolyásolta a fedezeti összeget az Esmya értékesítésében a korábbi év hasonló időszakához képest bekövetkezett csökkenés, továbbá a munkaerőpiaci nyomás hatására Közép-Kelet Európában nagymértékben megemelkedő a munkabérek is.

Csökkent az üzemi eredmény

Az értékesítési és marketing költségek 4,8 százalékkal nőttek az első negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest, a növekedés mögött elsősorban az árfolyamhatás és a kelet-közép-európai térségben tapasztalható bérnövekedés húzódott meg. A kutatási-fejlesztési költségek 3,2 százalékkal emelkedtek az első negyedévben, ami az Allergannal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak, valamint a biotechnológiai fejlesztési programoknak köszönhető, emellett a Richter kutatási-fejlesztési költségeihez a GR Polska, a GR Romania leányvállalatok ráfordításai is hozzájárultak.Az üzleti tevékenység eredménye 2,7 százalékkal 17,198 milliárd forintra csökkent az első negyedévben, a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. A bruttó fedezet növekedését javarészt ellensúlyozta az egyéb bevételek és ráfordítások romló egyenlege, ami az egyszeri tételek hiánya miatt következett be.

Emelkedett a profit

A Richter a nettó eredmény soron felülmúlta a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus várakozásait, míg az elemzői várakozások mediánja 18,4 milliárd forintos profitot várt, a Richter az első negyedévben 22,013 milliárd forintos adózott eredményről számolt be. Az eredményt a 2019. első negyedéve során elért pénzügyi nyereség is javította, a pénzügyi nyereség a nem realizált tételeknél elsősorban a vevő és a szállító állomány átértékelésén keletkezett. Az átértékelési nyereségeket a rubel és a dollár időszak végi, forinthoz viszonyított felértékelődése okozta, míg a realizált tételeknél elért nyereség elsősorban a követelések, kötelezettségek kiegyenlítéséből származó árfolyamnyereségnek volt betudható.

Nem drága a Richter

Az elemzői várakozások a Richter esetében viszonylag magas EBITDA növekedést vetítenek előre, ehhez képest a viszonylag alacsonynak mondható a társaság EV//EBIDTA mutatója.

A Richter az elmúlt évek folyamán hosszabb időn át prémium mellet forgott, azonban az elmúlt egy évben a Richter árfolyamesésével párhuzamosan egyre nagyobb diszkont mellett forogtak a társaság papírjai a legközelebbi szektortársaihoz képest, azonban az elmúlt hónapok folyamán a diszkont mértéke csökkent.

Az európai gyógyszercégekhez képest az elmúlt években prémium mellett forogtak a Richter részvényei, miután a piaci szereplők magas növekedést áraztak. Az elmúlt egy évben azonban a Richter papírjai diszkont mellett forogtak, bár a diszkont mértéke csökkent az elmúlt időszakban.

Az elemzői konszenzus jelenleg magas profitnövekedésre számít a Richtertől, azonban a papír árazása nem tekinthető jelentősen elrugaszkodottnak, ezért a Richter továbbra is az egyik legvonzóbb papír a szektoron belül.

A Richter részvényei a legközelebbi szektortársakhoz képest prémium mellett forogtak 2016-ban és 2017-ben is, és bár a társaság papírjai ezt követően hosszú ideig diszkont mellett forogtak a cég legközelebbi szektortársaival összehasonlítva, jelenleg a Richter részvényei újra prémium mellett forognak.

Lehet még tér az emelkedés előtt

A Richter március végétől április végéig tartó emelkedése után lefordult az árfolyam, a részvény az 5664 forintnál található 23,6 százalékos Fibonacci szint alá került, ezt követően néhány napos oldalazás után az árfolyam ismét felpattant, a részvény ezzel ismét a 23,6 százalékos Fibonacci szint fölé emelkedett vissza. Amennyiben az emelkedés folytatódik, az 5900 forintos szint felett bezárva az árfolyam a januári, 6020 forintos lokális csúcsot vehetné célba. A jelenlegi szintekről lefelé elmozdulva első körben a 9 napos mozgóátlag jelenthet támaszt 5709 forintnál, majd a következő megállót a 23,6 százalékos Fibonacci szint jelentené, 5664 forintnál.