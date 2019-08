Nem csak a nagyvállalatok számára jó lehetőség az MNB Növekedési Kötvényprogram

Az első pár hónap tapasztalatai alapján a Kapolyi Ügyvédi Iroda szerint komoly érdeklődés tapasztalható a magyar közép- és nagyvállalatok körében a Magyar Nemzeti Bank által elindított Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében elérhető forrás iránt. Dr. Menyhárt Ádám, a banki, finanszírozási és tőkepiaci területen piacvezető ügyvédi iroda szakértője a program kedvező fogadtatásával kapcsolatban kiemelte, hogy az első kötvénykibocsátások az ehhez szükséges hitelminősítések és egyéb jogi folyamatok lezárulta után hamarosan megtörténhetnek.Az elsők között elsősorban még nagyobb vállalatok lesznek, miközben a program akár már 1 milliárd forinttól, így a közepes méretű vállalatok számára is elérhető. Hozzátette, hogy miközben a nagyvállalatok szinte ugrásra készen várták az NKP részletszabályainak megjelenését, és a kibocsátáshoz szükséges előkészítő átvilágítási és jogi folyamatok már javában zajlanak, addig a kisebb vállalkozások jó része egyelőre még tapogatózik. Ezzel kapcsolatban a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője kiemelte, hogy az NKP-val összefüggésben lesznek még szabályváltozások az első kibocsátások tapasztalatai alapján, valamint amiatt is, hogy az uniós jogszabály július 21-i módosulása még nem lett átvezetve a magyar tőkepiaci törvényben (Tpt.).Ráadásul ez utóbbi változás könnyítést tartalmaz, mivel a zárt körben kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett, kifejezetten kötvények kereskedésére létrehozott Xbond piacon regisztrálandó kötvények esetében a kibocsátási összértéktől függetlenül nem lenne szükséges az MNB által jóváhagyott tájékoztató és hirdetmény közzététele. Ehelyett elegendő a BÉT által jóváhagyott Információs Dokumentum, ami a tájékoztatóhoz képest jóval kisebb adminisztrációs terhet jelent a kibocsátó számára. Jelenleg a magyar és az uniós szabályozás nem egyezősége miatt jogértelmezési kérdés áll fenn: a hatályos Tpt. tájékoztató készítését írja elő, amennyiben valaki 5 millió eurónak megfelelő forint összeg felett bocsát ki zárt körben, és ezen papírokat regisztrálni kívánja az Xbond-ra, míg a hatályos uniós szabályozás ilyen esetben nem ír elő tájékoztató készítési kötelezettséget.Az NKP-val összefüggésben a Budapesti Értéktőzsde július 1-jén indította el az Xbond piacot, melyre könnyített adminisztráció, és az első másfél évben 50 százalékkal mérsékelt költségek mellett léphetnek piacra a kibocsátók. Dr. Menyhárt Ádám szerint az Xbond elsősorban olyan közepes méretű vállalkozások számára lehet optimális választás, amelyek 5 millió euró alatt - tehát a Tpt. szerint most is kibocsátási tájékoztató nélkül - kívánnak kötvényt forgalomba hozni, így számukra az Xbond által nyújtott előnyök, kedvezmények maximálisan kihasználhatók. Ugyanakkor mielőtt sor kerülne a vállalati kötvények regisztrációjára, javasolt időben felkészülni a nyilvános értékpapír kibocsátók működéséből fakadó teendőkre. A kötvényt kibocsátónak ugyanis mind a rendszeres, mind a rendkívüli közzétételi kötelezettségeknek eleget kell tennie.A szakértő kiemelte, hogy nem csak a bevezetésig vannak feladatai a vállalkozásoknak, hanem azt követően is, amivel összefüggésben a publikációs kötelezettségek teljesítését kiemelten vizsgálja az MNB, mint felügyeleti hatóság, és a piaci tapasztalat az, hogy azok esetleges megsértésével szemben határozottan fel is lép. Mindez a megfelelő előkészületekkel, belső szabályzatok kialakításával és azok alkalmazásával egyszerűen kezelhető, és így a vállalkozás az NKP és a tőkepiac adta finanszírozási lehetőségek kihasználására, valamint az ezáltal elérhető növekedésre fókuszálhat.