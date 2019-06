Nem ígér amerikai járatokat a Wizz Air

Valaki kiállt a sajtó elé és mondott valamit, nem tulajdonítanám ezt a magyar kormány álláspontjának.

A Wizz Air is rendelt nemrég a megnövelt hatótávolságú Airbus A321 XLR-gépekből, aminek hatására egyből megindultak a spekulációk a tengerentúli járatokkal kapcsolatban. A légitársaság vezérigazgatója ezzel kapcsolatban annyit árult el, hogy négy év múlva fogja leszállítani az Airbus ezeket a gépeket és addig látni szeretnék, hogy milyen irányba fejlődik a piac, de ha csak arra használják majd őket, hogy a jelenlegi hálózat távoli pontjait összekössék (például a Kanári-szigetektől Kazahsztánig vagy Reykjavítól Dubajig), akkor is ki fogják tudni használni őket. Az észak-atlanti irány egy nagyon kompetitív, túlkapacitásos piac, ennél izgalmasabb a keleti irányú terjeszkedés, ahol több alulfejlett piacot be lehet kapcsolni a hálózatba - tette hozzá.Váradi József elmondta, hogy a Wizz Air először 2-3 órás útvonalakat repült, majd a közepes hatótávolságú útvonalak jöttek, mint Izland, Dubaj, vagy a Kanári-szigetek és itt is versenyképes tudott lenni a légitársaság, megvan a fogyasztói igény ezekre az útvonalakra. Most a következő lépést az jelenti, hogy újabb 2 órával rugaszkodik távolabbra a légitársaság. A Forbes emlékeztet arra, hogy ez már súrolja azt a hosszabb távot, amin a diszkont cégek eddig nem tudtak sikeresek lenni. Váradi József szerint a longhaul low cost-modell problémáját eddig sem a kereslet hiánya okozta, hanem hogy nem állt rendelkezésre a megfelelő technológia, mert széles törzsű gépekkel nem lehetett ezt az üzleti modellt költséghatékonyan folytatni. Viszont az XLR-rel 50-60 százalékkal alacsonyabbra lehet vele vinni egy gép előállítási költségét, így valóban "gamechanger" lehet.A múlt héten Gulyás Gergely által belengetett büntetéssel kapcsolatban Váradi József elmondta, hogyHozzátette, hogy a hivatkozott esetben az utasok egy olyan helyzetnek lettek az áldozatai, amely nem a légitársaság hibájából alakult ki. Hozzátette, hogy irreális várakozás, hogy mind a 144 repülőtérre, ahol jelen van a Wizz Air, legyen éjjel-nappal egy Wizz Air-es alkalmazott, csak azért, hogy ha nagy ritkán ilyen fennakadás keletkezik, akkor személyesen tudjon segíteni. Meg lehetne csinálni, de akkor a duplájába kerülnének a repülőjegyek- mondta.Egyre többet hallani egy tervezett kerozinadóról a klímavédelem nevében, ezzel kapcsolatban Váradi József elmondta, hogy a kerozinadó nem fogja megváltani a világot és ugyanazon tendenciákat lehet majd látni a légiközlekedésben is, mint az autószektorban. Lesz egy váltás, amikor az elektromos hajtóművek felé fog elmenni a légiipar és a gyártókat kellene ösztönözni, hogy minél gyorsabban, minél jobb technológiai szinteket tudjanak elérni a fejlesztésekkel.