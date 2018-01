Nem mindennapi dologra készül az Aldi: lakásokat építenének üzleteik fölé Berlinben

Berlinben több mint 2000 lakást fog építeni üzletei fölé.

Sok nagyvárosban egyre súlyosabb problémát jelent a lakhatás, ugyanis részben a rendelkezésre álló hely szűkösségének köszönhetően az egekbe emelkedtek a lakásárak. Emiatt persze új, nagy alapterületű bevásárlóközpontok építésére is egyre nehezebben adnak ki engedélyt a városi döntéshozók, hiszen azzal további életteret vennének el az ott lakóktól. Az Aldi a problémákat látva úgy döntött, hogyA diszkontlánc annak érdekében, hogy engedélyt kapjon sűrűn lakott területeken új üzletek építésére, azt is vállalta, hogy. A többi lakás bérleti díja négyzetméterenként 10 euró lesz. Az üzletlánc elmondása szerint nem az a cél, hogy nagy nyereségre tegyenek szert a bérbeadás révén.Az Aldi elhatározása, miszerint saját maga épít lakóépületeket üzletei fölé, hogy aztán azokat bérbe adja, nem teljesen egyedülálló. Két hasonló projektje van például Berlinben a másik nagy német diszkontláncnak, a Lidl-nek, de az Egyesült Királyságban is akad bőven példa hasonlóra.