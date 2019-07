Nem tetszik Egyiptomnak a British Airways lépése

A miniszter előzőleg megbeszélést folytatott Geoffrey Adams brit nagykövettel, aki az egyiptomi közlés szerint bocsánatot kért az előzetes tájékoztatás elmaradása miatt. Maszri hangsúlyozta, hogy a járatok felfüggesztésének nincs köze az egyiptomi repülőterek biztonsági helyzetéhez. A kairói brit nagykövetség egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.Vasárnap leszállt Kairóban a Lufthansa Frankfurtból érkező járata, miután a német légitársaság szombaton egy napra biztonsági okokból szintén felfüggesztette járatait az egyiptomi fővárosba. A Lufthansa azt követően jelentette be kairói járatai törlését, hogy a British Airways közölte: hét napra leállítja járatait.A német légitársaság vasárnap egy Airbus 330-ast indított Kairóba több mint 350 utassal a fedélzetén, hogy kárpótolja azokat, akik szombaton a járattörlés miatt nem tudtak elutazni Egyiptomba - közölte egy névtelenséget kérő tisztségviselő a kairói repülőtéren. Más légitársaságok járatai menetrend szerint érkeztek az egyiptomi fővárosba.A British Airways által bejelentett járattörlésekre reagálva az egyiptomi légi közlekedési minisztérium azt is közölte: növelik az EgyptAir egyiptomi légitársaság londoni járatainak kapacitását, és vasárnaptól kezdve - a brit felfüggesztés idejére - eggyel több járatot indítanak a Heathrow repülőtérre.A BA lépése aggodalmat keltett az észak-afrikai országban amiatt, hogy a járattörlések kárt okozhatnak a gazdasági szempontból kiemelt fontosságú idegenforgalomnak. Szameh al-Hefnavi, az egyiptomi légi közlekedési hatóság vezetője szerint az ország repülőterei biztonságosak, a standard előírásoknál is szigorúbb szabályok vannak érvényben.Az MBC Masr televíziónak nyilatkozó tisztségviselő szerint a British Airways politikai okokból függesztette fel kairói járatait. Ahogy Egyiptom idegenforgalma kezd talpra állni, kirobban egy koholt válság - tette hozzá.A brit külügyminisztérium egyiptomi utazásokra vonatkozó tanácsaiban utal a brit légitársaság döntésére, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a légi közlekedésben fokozott a terrorizmus veszélye.Az egyiptomi idegenforgalmi szektor az utóbbi hónapokban az erősödés jeleit mutatta. Korábban drasztikusan csökkent a turisták száma a 2011-es felkelés, majd 2015-ben egy Sarm-es-Sejkből induló orosz utasszállító repülőgép felrobbantása nyomán. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet által vállalt támadás után Oroszország évekig nem indított járatokat Egyiptomba, és több ország, köztük Nagy-Britannia is, felfüggesztette járatait a Sínai-félszigeti üdülővárosba.