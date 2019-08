Nemzetközi megállapodásokat kötött a CYBERG

A németországi Kalliwoda Research GmbH elemzi a CYBERG-et

A Gira Conseil segíti a KAJAHU lánc franciaországi indulását

Népszerű az LTO, a KAJAHU digitális kedvezményrendszere

Amerikai piaci terjeszkedés feltérképezése

A CYBERGről röviden A 2015-ben alapított CyBERG Corp. Nyrt. a KAJAHU rendszergasztronómiai franchise tulajdonosa és fejlesztője. A KAJAHU egy digitális közösségi étteremlánc koncepció, amely a technológia és a vendéglátás összeházasításán keresztül egy egyedülálló hibrid modellként számít úttörőnek a világpiacon. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cég az éttermi hálózatra építve folyamatosan fejleszti közösségi mobil szolgáltatásait és saját digitális platformját, így válik a jövőben egy adatalapú technológiai nagyvállalattá.

A 2003-ban alapított független német kutatócég erős befektetői kapcsolatokkal rendelkezik Európa szerte, és jelentős referenciákkal bír többek között IT & szoftver, média és biotech területeken. A Kalliwoda GmbH szeptember elején átfogó angol nyelvű kutatási riportot publikál a CYBERG-ről, az anyag a vállalati profil mellett SWOT analízist, értékelést, piaci körképet és részletes pénzügyi modell elemzést tartalmaz majd. A német céggel való együttműködés részeként a társaság ősszel további külföldi befektetőkkel találkozik a tervek szerint Frankfurtban és Zürichben.A KAJAHU londoni nyitásának előkészítése mellett a társaság megtette az első lépést a franciaországi Masterfranchise jog értékesítésére. A CYBERG Nyrt. megállapodást írt alá a vezető francia étteremszakértővel Bernard Boutboul-lal, Franciaország egyik legismertebb szaktekintélyével, hogy cége, a Gira Conseil támogatja a KAJAHU márka nemzetközi terjeszkedését. Az együttműködés első lépéseként a CYBERG egy bemutató napot tart Párizsban szeptember 26- án mintegy 30 meghatározó étteremfejlesztő befektető részvételével.2019 végén indult el a KAJAHU Booker mobil szolgáltatása, amelyen keresztül máig, mintegy 3000 LTO került értékesítésre. Az LTO (Limited Time Offer) segítségével a vendégek jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak előre egyenleget, a rendszer a freemium alapú éttermi modell (3F - Food For Free) előfutára. A szolgáltatás rendkívül népszerű, a tapasztalatok alapján a havonta kibocsátott 3-500 db LTO-t a vendégek néhány nap alatt elkapkodják.Miután a társaság az európai piacon megtalálta stratégiai partnereit, a tervezettnél valamivel korábban megkezdi az amerikai piac feltérképezését is. A cég tárgyalásokat kezdeményezett egy masszív szakmai hátterű nyugati parti (USA, Szilícium-völgy) szoftverfejlesztő céggel, amellyel való együttműködés jelentős lendületet adhat a CYBERG technológiai fejlesztéseinek.