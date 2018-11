Nemzetközi startupokkal dolgozik Budapesten a Knorr-Bremse

Annak nem láttam túl nagy jelentőségét, hogy ki honnan jött. Nem érzékeltem, hogy a csehek szignifikánsan másképp csinálták volna a dolgokat, mint a németek, vagy az Angliában élő oroszok. A közös, amit láttam bennük, hogy megfogtak egy problémát, és arra megoldást kínáltak.

Az elmúlt években nagyot nőtt a Knorr-Bremse Budapesten, most már 1700 fővel dolgozunk, és azt vettük észre, hogy minél nagyobb egy vállalat, annál jobban kezd belassulni, nehézkessé válni. Azt keressük, hogyan tudunk úgy nagyvállalat lenni, hogy közben kicsik is maradunk. Miként tudjuk megőrizni a rugalmasságunkat és azokat a tulajdonságainkat, amelyek ahhoz kellenek, hogy Magyarországra minél több olyan tevékenységet tudjunk idehozni, amelyeknek nagy a hozzáadott értéke. Ehhez pedig az kell, hogy olyan tehetségeket vonzzunk be, akik erre nyitottak, megfelelnek ezeknek a követelményeknek, illetve találjunk olyan új ötleteket, megoldásokat, amelyekkel meg tudjuk támogatni ezeket a törekvéseket. Világossá vált, hogy a legjobb ötleteket nem biztos, hogy a tradicionális körökből kapjuk meg, hanem olyan kisebb startupoktól, amelyek egy speciális problémára egy speciális megoldással rukkolnak elő.Ha csak magyarországi startupoknak hirdetjük meg az eseményt, akkor a kínálat nagyon leszűkült volna. A Design Terminallal úgy döntöttünk, hogy nyitunk nemzetközi szinten, aminek az a praktikus oka volt, hogy nincs elég magyar startup. Nyolcvanan jelentkeztek az eseményre, ebből 13-at választottunk ki, végül 10 csapat vett részt a bootcamp-en.Ugyanakkor abban a tekintetben csalódott vagyok, hogy több magyarországi startupra számítottunk.

Egy mérnökcsapatnak borzasztó felkészültnek kell lennie nagyon sok tekintetben, hiszen nemcsak részfeladatokat csinálnak, mint sok más vállalatnál, hanem komplett fékegységeket. Többek között a budapesti metróra is itt fejlesztettük ki a fékeket.

Két pilotprojekt már biztosan indul

A cseh Feedyou chatbotja nem csupán az első munkanap viszontagságain képes segíteni, hanem a bevett toborzási folyamatokat, a munkáltatói márkaépítést is megkönnyíti. A más információs rendszerekkel egyszerűen összekapcsolható, Messenger, Skype, Slack és Telegram felületen egyaránt elérhető szolgáltatás gyakori HR-es kérdések megválaszolására vagy akár munkatársak tréningezésére is bevethető. A német Delgate alkalmazása a szabad erőforrásokat és a szükséges szakmai tudást segít feltárni a vállalatoknak, hogy azokat belső fejlesztési projektek indításában és megvalósításában hasznosítsák. A cél az, hogy az innovatív ötletek ne haljanak el egy-egy beszélgetés után, hanem valós, kiértékelhető projektekké váljanak, amelyekben megjelennek a vállalat szabad globális erőforrásai és nemzetközi tudásanyaga. A Delgate fejlesztéseit több nagyvállalati partner is teszteli, a négy fős Feedyou pedig a Microsofttal kötött partnerségi megállapodást.

Ha az üzleti környezetet nézem, ez valóban egy nehézkes dolog: vasúti fékrendszerek gyártásába jellemzően valóban kevés külső szereplő tudna bekapcsolódni. Nekünk is rengeteg szoftvermegoldásunk van, szoftverfejlesztőink nemzetközi projektekben vesznek részt, és briliáns ötleteik vannak ezen a területen is olyannyira, hogy van jópár olyan termék, amelyeket csak Magyarországon fejlesztenek. Ezekbe nehezebben tudnának startupok bekapcsolódni, mert egyrészt a tudáshoz a biztonsági előírások, szabványok miatt nem férnek hozzá. Másrészt mivel egy projektüzletágban vagyunk benne, a fejlesztéseink, a fejlesztési módszereink és a termékfejlesztéseink túlnyomó többsége nagyon rövid ideig tart és nagyon intenzív munka eredménye.Ugyanakkor, mi is gondolkodunk azon, hogy mi a jövő, melyik irányba menjünk. Ezért beazonosítottunk egy-két olyan területet, ahol nagyobb lehetőség lenne startupokkal együttműködni. Ilyen a belső kommunikáció, a dolgozói motiváció vagy a vállalati kultúra. Ez a bootcamp is ráirányította a figyelmet arra, hogy nekünk is nyitottabban kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, és elgondolkodni azon, hogy még milyen területeket tudunk felkínálni startupoknak, ahova friss szereplőként olyan új megoldásokat hozhatnak be, amikre mi eddig nem gondoltunk.Volt például egy chatbot megoldás, amely mögött egy olyan mesterséges intelligenciával rendelkező szoftver működik, amely azt tudja, hogy egy HR-es felkészítés után bejön egy új munkavállaló, és kérdéseket tud feltenni a szoftvernek: mikor kezdődik a műszak, hová kell menni a ruháért, ha kiszakadt a munkavédelmi kesztyű, akkor hogyan tudom pótolni, hol található a titkárság, stb. Sokszor probléma, hogy nincs elég idő integrálni a frissen belépőket. Ez a chatbot egy olyan megoldást nyújt, amellyel össze lehet gyűjteni ezeket a praktikus kérdéseket, és fokozatosan bővíteni lehet a szoftver tudását. Ez nagymértékben megkönnyíti a HR, illetve a csoportvezetők dolgát.Ebben egészen biztos vagyok. Lehet, hogy nem ebben a formában fogjuk bevezetni, kicsit módosítunk rajta, közösen továbbfejlesztjük, de abban biztos vagyok, hogy az itteni megoldások közül lesz olyan, amit be fogunk vezetni. A tervünk az, hogy a nyertesek az első időszakban nálunk dolgozzanak, megpróbáljuk integrálni őket a csapatba, a saját munkatársainknak fogjuk tekinteni őket, és utána kiderül, hogy hogyan tesszük ezt hivatalossá. De a legelején ez egy kicsit kötetlenebb lesz.