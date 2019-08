Nyugodj le és vegyél részvényeket - javasolja a JP Morgan sztáralapkezelője

Joanna Kwok, a JPMorgan Asia Growth Fund egyik alapkezelője szerint az ázsiai tőzsdéken marad majd a volatilitás a kereskedelmi háborús bizonytalanság és a vállalati eredményekkel kapcsolatos aggodalmak következtében. De még azzal együtt is, hogy Donald Trump lépései megjósolhatatlanok és több politikai kockázat is van a világban, a befektetőknek ki kell tartaniuk, mert a jelenlegi árazási szintek szép hozamokat ígérnek a következő 12 hónapra.Fegyelmezettnek kell lenni. A jelenlegi árazási szinteken vásárolni kellene, nem eladni- állítja az alapkezelő hölgy, amelynek alapja az MSCI Asia Japánt nem tartalmazó indexét követi és idén elég szép,11 százalékos hozamot tud felmutatni. Ezzel az év eleje óta és az elmúlt öt évet tekintve is a versenytársak 98 százalékát felülteljesítette a Bloomberg adatai szerint.Az ázsiai részvénypiacokat a kereskedelmi háború, a recessziós félelmek és az inverzzé váló hozamgörbék is sújtották, ahhoz hasonlóan, ahogy a globális tőzsdéken is riadalmat keltettek. Az alapkezelők általánosságban egyetértenek abban, hogy a volatilitás fennmaradhat, és kevesen tanácsolják csak meggyőződéssel azt, hogy a jelenlegi nyomott árazási szintek mellett már vásárolni kellene.Kwok alapjában a nettó készpénzállománya mindössze 2 százalékot tesz ki. Hosszú távú befektető, aki a regionális növekedési részvényekre koncentrál, főként a technológia és a pénzügy szektort szereti.Az elmúlt hónapokban látott esésének köszönhetően vissza tudott vásárolni néhány régiós technológiai részvényt és indiai pénzügyi vállalatot. Csökkentette viszont a kitettségét a kínai ingatlanszektor és az ázsiai fogyasztói szektor felé. Kwok hozzátette, hogy a jegybankok lépései hatásosabbak a hangulat alakítására akkor, ha fiskális politikai lépésekkel társulnak, ami most például Indiában, Kínában vagy Thaiföldön történik. Bár az ázsiai piacokon továbbra is a kockázatkerülés dominál, Kwok szerint Észak-Amerika és Európa felől újra elkezd majd áramlani a tőke, ahogy az árazási szintek vonzóbbá válnak. Hosszú távon pedig az olyan iparágspecifikus trendek biztosítják majd a növekedés Ázsiában, mint például a biztosítások elterjedése.