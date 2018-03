Öldöklő verseny folyik az utcákon a taxisok között - Csak néhány szereplő maradhat?

Szép csendben bevásárolt a 6x6 Taxi

A 6x6 Taxi üzletágvezetője azt is elmondta, hogy a jövőben is nyitottak felvásárlásokra, illetve további konszolidációra számítanak a piacon, hosszabb távon szerinte két-három cég maradhat.

Csak a három nagy maradhat?

Érdekes összefonódásra bukkantunk a budapesti taxis piacon:. A cégjegyzék szerint a TaxiPlus World Kft. székhelye november 21-én változott meg, azóta a vállalkozás ugyanarra a címre van bejegyezve, mint a 6x6 Taxi Kft. Ezzel szinte egyidőben november 1-én Ferenczi Éva lett a TaxiPlus hivatalos képviselője, három héttel később pedig a tulajdonosa is. A 6x6 Taxi ügyvezetőjét pedig szintén Ferenczi Évának hívják.Az előző tulajdonos a TaxiPlus Europe Kft. volt, illetve novemberben vélhetően már a felvásárlás előszeleként három hétig a Total Original Invest Kft. volt a tulajdonos. A TaxiPlus Europe 2016-os éves beszámolója szerint a társaság két tulajdonosa Tóth Brigitta és Oláh Mercédesz voltak 51-49% arányban.Kérdéseinkkel megkerestük a 6x6 Taxi ügyvezetőjét, akinek nevében Fárbás Tibor, a társaság taxi üzletágának vezetője válaszolt. Megerősítette, hogy Ferenczi Éva felvásárlással lett a TaxiPlus tulajdonosa. Azt is elárulta, hogy egyelőre külön brand alatt üzemeltetik mindkét céget, a további lépésekről még nincs döntés, így nem lehet tudni, hogy esetleg később beolvad-e a TaxiPlus a 6x6 Taxiba.A tranzakció után jelenleg a 6x6 Taxi létszáma 750 fő, a TaxiPlus esetében ez 320 fő körül alakul, vagyis a cégcsoport már több mint ezer autóval van jelen Budapest utcáin - árulta el Fárbás Tibor. Persze kiemelte, hogy ez csak hozzávetőleges szám, hiszen a jogszabályi megfelelések miatt még mindig sokan cserélnek autót.Persze kikerülhetetlen kérdés a taxisok tervezett tarifaemelése, ezzel kapcsolatban Fárbás Tibor kiemelte: az önkormányzati rendelet tartalmazza a tarifa évenkénti felülvizsgálatát, ez azonban az utóbbi években elmaradt, miközben a vállalkozások költségei az egekbe szöktek.A 6x6 Taxi esetében 2016-ig állnak rendelkezésre gazdálkodási adatok, a 2017-es beszámolót majd júniusig kell benyújtani a cégeknek. Az utolsó lejelentett évben 390 millió forintos árbevétel mellett közel 40 millió forintos adózott eredményt ért el a társaság:

Azóta lényegesen nagyobbra hízott a 6x6Taxi részben a mostani felvásárlás eredményeként. Így most a Főtaxival és a City Taxival hárman vannak, akiknek ezernél több autójuk van Budapesten. Ha elfogadjuk Fárbás Tibor véleményét, akkor azt feltétlezhetjük, hogy hosszú távon ez a három cég (vagy közülük kettő) maradhat a piacon.

Mi lesz a többiekkel?

Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.

Taxi 4 Kft.

6X6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

TaxiPlus World Kft.

Maxtaxi Magyarország Zrt.

Tele 5 Taxi Hungary Kft.

City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet

Budapest Taxi Kft.

MB Elit Luxury Kft.

Taxify Hungary Kft.

7X7 Taxi Hungary Kft.

Megfúrnák a tarifaemelést

Azt szeretnék, hogy a Büntető törvénykönyv büntethetővé tegye a hatósági ár megsértését, így szigorúbban fel lehessen lépni az utasokat megkárosító taxisok ellen.

Kezdeményezik, hogy ne tiltsák a reklámok elhelyezését az autókon, ebből pluszbevételük származhatna a taxisoknak.

Megszüntetnék a jelenlegi rendszert a repülőtéren, szerintük egyenlő feltételeket kellene biztosítani a szolgáltatóknak. Ráadásul a Budapest Taxi szerint a főváros jelenleg egyáltalán nem profitál a reptéri taxiállomás több mint 100 millió forintos éves bevételéből.

A taxitársaságok felügyelete a BKK alá tartozik, a cég honlapja szerint jelenleg tizenegy minősített cég van a fővárosban, akik szolgáltathatnak:Közülük a Budapest Taxi és a 7x7 Taxi szintén egy cégcsoportba tartoznak, a honlapjuk is közös, de még működik a két márkanév. A Taxify alternatív szolgáltatóként az Uber által hagyott űrt próbálja legálisan betölteni, míg az MB Elit taxijai szintén nem klasszikus formában nyújtanak szolgáltatást, elsősorban a prémium ügyfelekre utaznak közvetlen megrendelésre. De még ezekkel a szűkítésekkel is van tér a további konszolidációra a piacon.A további összeolvadásokat az is támogathatja, hogy a taxitársaságok esetében viszonylag magas a fix költségek aránya (könyvelés, diszpécserszolgálat, iroda, adminisztráció stb.). A cégek pedig elsősorban a sofőrök által befizetett havi tagsági díjból tudnak gazdálkodni, vagyis minél több sofőrje van valakinek, annál többfelé oszlik szét ez a fix költség. Persze ha valakinek több a sofőrje, akkor több diszpécserre is van szüksége, de bizonyos operatív költségeket minden társaságnak vállalnia kell.A cikkünk első felében már leírtuk a 6x6 Taxi véleményét a tervezett tarifaemeléssel kapcsolatban, azonban az utóbbi hetekben úgy tűnt, hogy megoszlik a taxisok véleménye erről. Legutóbb a Budapest Taxi jelentette be, hogy "nemet mond a tarifaemelésre", mivel szerintük meg kell hallani az utazóközönség hangját is. Helyette más módon szabályoznák a piacot:A Budapest Taxi mellett az Európai Taxis Egyesület is hasonló célokat fogalmazott meg, bár a szervezetről nem sokat lehet tudni, így például az sem derül ki, kit képviselnek. Honlapjuk nincs, a Facebook-oldalukon pedig az utolsó bejegyzés tavaly nyári.