Olyannal próbálkozik az Ikea, amivel még soha eddig

A cég közlése szerint Svájcban vezetik be először a bútorbérlési lehetőséget, amely többféle bútortípus esetében is igénybe vehető lesz majd. Az Inter Ikea vezetője, Torbjorn Loof az új szolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy ha a lízing időszak lejár, az így használt bútorokat a cég felújítja, ezt követően pedig eladja, így meg tudják hosszabbítani a bútorok élettartamát.Az Ikeának nem ez az első dobása, amellyel megújítaná az eddigi szolgáltatásait, a cég már több újítást is bevezetett, hogy elmozduljon a csak értékesítésre épülő modelltől. Az egyik ilyen újítás volt, hogy az Ikea több nagyváros központjában is kisebb üzleteket nyitott (eddig a stratégia inkább a külvárosi nagyáruházakra épült). Most pedig az elmondások alapján a bútorok lízingelésével próbálkoznak, első körben a vállalati ügyfelek számára nyújtott bérlési lehetőséggel az íróasztalokra és irodai székekre vonatkozóan. Loof szerint a konyhai bútorok lehetnek a következő állomás a lízingben.Az Ikea tervei között szerepel tovább az is,hogy külön alkatrészboltokat nyisson, így a vásárlók a bútorokhoz szükséges csavarokat és egyéb alkatrészeket az áruházaktól különálló boltokban is meg tudják majd venni.