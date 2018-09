"Őrült időket élünk" - Kifakadt a Nobel-díjas tudós

Shiller azt is megjegyezte, hogy a medve piac figyelmeztetés nélkül fog érkezni, de megjegyezte, most nincs olyan rossz élőérzete, mint 2000-ben a dotcom-lufi kidurranása előtt volt. (A közgazdász ekkor írta a Tőzsdemámor - Irrational Exuberance - című könyvét.)A piacok még évekig mehetnek felfelé, és nem tudom előrejelezni a fordulatot. De azt gondolom, hogy most nagyok a kockázatok - mondja Shiller. Ezt elsősorban arra alapozza, hogy a ciklikusan igazított részvényárra jutó nyereség (CAPE) szerint az amerikai részvénypiac a legdrágább a világon. (Ez az általa megalkotott P/E mutató 10 éves átlageredménnyel számított változata.)A befektetők hajlandók túlreagálni az ideiglenesen magasabb profitokat, és most is úgy néz ki, hogy elvesztették az egészséges szkepticizmusukat - figyelmeztetett a közgazdász.