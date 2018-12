Orvoshoz sem kell majd járni, ha bejönnek az Amazon fejlesztései

A pletykák szerint az Amazon az év elején tárgyalásokat folytatott a Confer Health nevű startup felvásárlásáról, de végül nem lett belőle semmi. A Confer Health honlapja szerint olyan eszközöket fejlesztenek, amelyek lehetővé teszik az otthoni teszteket, például a termékenység ellenőrzésére vagy a fertőzések (például torokgyulladás) diagnosztizálására, megkerülve az orvosok rendelőit.Az ügyhöz közel álló források szerint a startup jól beleillene az Amazonnál futó diagnosztikai projektbe, ami a nyáron kezdett el komolyabbra fordulni az internetes óriásnál. A csapatot Babak Parviz vezeti, aki 2014-ben csatlakozott az Amazonhoz a Google-től és azt a feladatot kapta, hogy speciális projektlaborokat hozzon létre, amelyek részben az egészségügyre fókuszálnak. A diagnosztikai egységnél a termékenység és az időskorúakat érintő betegségek voltak a fő érdeklődési területek. Egy másik meg nem nevezett személy szerint, aki találkozott is Parvizzal abban az időben, arról számolt be, hogy erős érdeklődést mutatott a vezető az otthon elvégezhető tesztek iránt.Nem tudni, hogy az Amazon hogyan döntött a projekt folytatásáról azt követően, hogy a Confer felvásárlása meghiúsult. Egyes hírek szerint ezután határozta el a PillPack internetes gyógyszercég felvásárlását az Amazon.A Confer nemrég jutott 10 millió dolláros forráshoz kockázati tőkésektől és a hírek szerint egy egykori Facebook-vezető, Chamath Palihapitiya a tanácsadója, aki mindig is rajongott az Amazonért.Az Amazonnál a diagnosztikai projektet Kristen Helton biomérnök vezeti, aki korábban a szaklapokban a laborokon kívül elérhető diagnosztikáról cikkezett. Arról is ismert, hogy vizsgálta azt, hogyan lehetne a vér helyett nyálat használni a tesztek során. A csapat tagja még Adam Siegel, aki korábban egy orvosi eszközöket fejlesztő startupot alapított és Douglas Weibel, aki biokémiát és orvosbiológiát tanít egyetemen. A pletykák szerint "Picard" kódnév alatt fut a projekt, de ezt a CNBC-nek nem erősítette meg a cég. A név a Star Trek egyik karaktere és köztudott, hogy Jeff Bezos, az Amazon alapítója nagy Star Trek-rajongó. Egy nyáron kiszivárgó belső dokumentum szerint a Picardtól 250 millió dolláros bevételt vár az Amazon 2020-ra.Orvosi diagnosztikai szakértők szerint az Amazon kivételesen jó pozícióban van ahhoz, hogy sikeres legyen az egészségügyben, ahol sok startupnak nehéz dolga van. Ha az Amazon képes lesz arra, hogy az ügyfeleit egy olyan tesztelési rendszerbe kapcsolja be, amivel otthon ülve diagnózist és kezelést kaphatnak, az forradalmi lenne - mondta el a Menlo Ventures befektetője. Hozzátéve, hogy az Amazon orvosok hálózatával dolgozhatna együtt, akik egy laptopon vagy egy okostelefonon írhatnának fel gyógyszereket. Az Amazon az Alexa otthoni asszisztense, amivel 40 millió otthonban van jelen. A startupok közben azzal küzdenek, hogy a tesztjeiket nem fogadják el elég gyorsan a szabályozó hatóságok és így nem tudnak piacot szerezni az orvosok és a betegek körében.Az Amazon több lépést is tett már az egészségügy felé. Januárban bejelentette, hogy a JP Morgannel és Warren Buffett cégével, a Berkshire Hathaway-jel áll össze, egy független, nonprofit intézményt indítanak el közösen abban a reményben, hogy a dolgozóik és családtagjaik számára olcsóbb, jobb orvosi szolgáltatást kínálhassanak. A szolgáltatás nagyban támaszkodik ígéreteik szerint a technológiai innovációkra. Nem sokkal ezt követően az Amazon 1 milliárd dollárért felvásárolta a PillPack nevű online gyógyszertárat, és kórházakkal is igyekszik együttműködéseket kialakítani.Novemberi hír volt, hogy egy szoftvert kezd el értékesíteni, ami a páciens orvosi adatait gyűjti össze és elemzi, ezzel segítve a kezelések hatékonyságát és a költségek csökkentését. A szoftver olvasni tudja a betegek korábbi digitalizált orvosi adatait, elemzi őket és kiválasztja közülük a relevánsakat. A felhasználók feltöltik az adatokat, ahol a szövegfeldolgozó szoftver végigfut rajtuk, elemzi és rendszerezi az adatokat, amiket utána egy táblázatszerű formátumban tárol. Idei hír volt az is, hogy az Amazon egy szabadalmat jegyeztetett be a hangvezérlésű otthoni asszisztensére, az Alexára, ami képes érzékelni, amikor a felhasználó beteg és gyógyszer ajánlani a hangkondíció alapján.