Összekapcsolták a londoni és a sanghaji tőzsdét

A brit pénzügyminisztérium hétfői bejelentésében hangsúlyozza: a London-Shanghai Stock Connect kezdeményezéssel most első ízben nyílik lehetőség a külföldi vállalati papírok tulajdonjogát igazoló és megtestesítő letéti jegyek tőzsdei forgalmazására Kínában.A tárca szerint a lépés lehetővé teszi azt is, hogy a befektetők a londoni és a kínai időzónákban folyamatosan kereskedhessenek, és mindkét piac vállalati részvénykibocsátói tőkét hajthatnak fel a másik tőzsdén. Ennek alapján bővülhet a Nagy-Britanniában jegyzett tőzsdei cégek befektetői köre - áll a közleményben.A londoni pénzügyminisztérium kiemeli, hogy a sanghaji tőzsdén csaknem 1500 vállalat van jelen, és közülük jelenleg potenciálisan 260 vehet részt a London-Shanghai Stock Connect programban.A tárca becslései szerint Kínában 2030-ra 17 ezer milliárd dollárnyi befektetői tőke lesz intézményi befektetési társaságok kezelésében. Három éve ez a tőkemennyiség 2800 milliárd dollár volt.A London-Shanghai Stock Connect kezdeményezés a kétoldalú gazdasági-pénzügyi párbeszéd programjának - UK-China Economic and Financial Dialogue (EFD) - központi eleme.A hétfői indulás alkalmából Philip Hammond brit pénzügyminiszter Londonban fogadta Hu Csun-hua kínai miniszterelnök-helyettest.A Stock Connect keretében elsőként a Huatai kínai technológiai értékforgalmazó cég globális letéti jegyeivel (GDR) lehet kereskedni Londonban.A Financial Times gazdasági napilap online kiadása hétfői kommentárjában megjegyzi, hogy a kezdeményezést már 2015-ben bejelentették, és eredetileg tavaly decemberben indult volna, de a kínai állami média a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát övező bizonytalanságokat okolta a késésért.A brit lap név nélkül nyilatkozó - a kezdeményezésben részes - forrásai szerint a London-Shanghai Stock Connect keretében zajló forgalom legalábbis a kezdeti szakaszban jórészt illikvid lesz, tekintettel több, még megoldatlan kérdésre, köztük a változatlanul fennálló kínai kereskedelmi korlátozásokra.