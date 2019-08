Pánik az argentin tőzsdén, sokan már államcsődről beszélnek

Pánik

Nem túlzás pániknak nevezni azt, ami tegnap az argentin tőzsdén volt látható, nem sűrűn fordul ugyanis elő az, hogy egy ország vezető részvényindexe néhány óra alatt elveszítse az értékének a harmadát, több meghatározó vállalat értéke pedig egy kereskedési nap alatt lefeleződjön. A vezető argentin részvényindex, a Merval soha nem esett még akkorát, mint tegnap, a múlt hét pénteki 44 355 pontról 38 (!) százalékkal 27 531 pontig zuhant az index, egyetlen nap alatt közel egy éves mélypontra esett a Merval, tavaly augusztusban járt ugyanis azokon a szinteken, ahová a hétfői kereskedésben zuhant.

Tegnap a befektetők minden részvénytől igyekeztek szabadulni, még csak azt sem mondhatjuk, hogy az egyébként defenzívnek gondolt szektorok vállalatainak részvényei jobban tejesítettek volna, hiszen közműcégek részvényárfolyamai 40-50 százalékkal kerültek lejjebb, de nagyot estek a pénzügyi szektor cégeinek árfolyamai is. A Merval esését valamelyest tompította, hogy a legnagyobb kapitalizációjú, közel 5,5 milliárd dollár értékű komponense, az YPF nevű integrált olajipari vállalat árfolyama csupán 16,5 százalékot esett, ezzel a legjobban teljesítő papír volt a Mervalban.

Az argentin pánik más dél-amerikai piacokra is átterjedt, általában hozzájárult a feltörekvő piacok eséséhez.

az argentin peso közel 34 százalékot gyengült a dollárral szemben, azóta valamelyest visszaerősödött, részben az argentin jegybank intervenciójának köszönhetően, és már csak 16 százalék mínuszban áll a dollárral szemben

az 5 éves CDS-felár (az argentin állam következő 5 évi csődje elleni biztosítás) 938 bázisponttal 1955 bázispontra ugrott

Nem csak a részvénypiacokon láthattunk masszív átrendeződést,Persze volt honnan zuhanni az argentin tőzsdének, hiszen pesóban nézve történelmi csúcson állt a Merval, aminek az értéke több mint 20-szor akkora volt a múlt héten, mint a 2008-as válság előtti csúcson.

A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy az argentin tőzsde szárnyalása nagyrészt a peso gyengülésének köszönhető, miközben egy évtizede még csak 3,8 pesót kellett adni egy dollárért, tegnap a csúcson már több mint 60-at, ráadásul az infláció is rendkívül magas, az elmúlt hónapokban év/év alapon több mint 50 százalék volt. Dollárban nézve a tegnapi zuhanással 2012 végi szintre esett a Merval, és már jóval lejjebb áll, mint a 2008-as válság előtti csúcson.

Mi jöhet most?

Az elmúlt hónapokban a befektetők közvetlenül Macri politikai jövőjéhez kötötték az argentin tőzsde és a peso sorsát is, az elnökkel kapcsolatos pozitív hírek lökték egyre magasabb csúcsokra a Mervalt is. Június közepén például annak örültek a befektetők, hogy Mauricio Macri arról twittelt, hogy a mérsékelt politikai irányzatot képviselő argentin szenátort, Miguel Pichettót küldené a ringbe az alelnöki választáson, amitől a piaci szereplők azt várták, hogy tovább szélesedhet a gazdaság rendbetételét, megszorításokat zászlójára tűző Macri szavazótábora, és nőne az esélye annak, hogy egy második elnöki ciklusra is megválasszák. Akkor egy nap alatt 6 százalékot ugrott a Merval, új történelmi csúcsra emelkedett az argentin részvényindex.A Macri szempontjából súlyos vereséggel végződő előválasztást követően az elnök ígéretet tett arra, hogy megfordítják az eredményt, és az októberi választásokon megszerzik a győzelmet, egyben arra is figyelmeztetett, hogy az, amit tegnap az argentin tőkepiacokon, a részvény, deviza és kötvénypiacon láthattunk, az csak az előszele volt annak, ami abban az esetben várható, ha elveszíti az októberi elnökválasztást.Az elemzők közül nagyon kevesen gondolják azt, hogy az elnök a következő két hónapban meg tudja fordítani a választási eredményt, és végül győzelmet tudna szerezni az októberi elnökválasztáson, abban viszont nagy az egyetértés, hogy a súlyos vereség ígéretcunamit indíthat el, Macri komoly pénzosztásba kezdhet a következő hetekben. A helyzet pikantériája, hogy a 2015 óta elnöklő Macri az argentin gazdaság rendbetételét többek között megszorításokon keresztül, IMF-hitelekre építve valósította meg, így kérdés, hogy a befektetők és különösen az IMF hogyan értékeli majd az esetleges pénzszórást. Nem alaptalan az a vélekedés, hogy a piaci szereplők és az IMF is könnyen szemet húnyhat az esetleges "fiskális élénkítés" felett, ha az azzal jár, hogy az elnök a következő ciklusban is irányítja az országot.Izgalmas és vélhetően igencsak volatilis lesz a következő két hónap az argentin, ezen keresztül pedig a dél-amerikai és úgy általában a feltörekvő piaci tőzsdéken.