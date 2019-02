Példátlan lépés a német tőzsdén

A Wirecard részvényeinek mélyrepülése azután kezdődött, hogy a Financial Times értesülései szerint a vállalat szingapúri leányvállalatánál visszaélések fordulhattak elő. Január 30-án írt először a Financial Times arról, hogy bennfentes forrásai szerint egy szenior vezető a fizetési cég szingapúri üzletágánál hamis és átdátumozott szerződéseket használt, vélhetően azért, hogy a bevételi számokat manipulálja. Állítólag a szingapúri ág "gyanús" forrásból származó pénzeket is megpróbált úgy tisztára mosni, hogy "megutaztatta" őket a cég indiai és hongkongi számláin. Már az első cikk után potenciális piacmanipulációval vádolták a brit gazdasági hírlapot, az azonban még két cikket lehozott az ügyről, a Wirecard pedig úgy döntött, pert indít.A Wirecard eddig minden vádat tagadott. Az árfolyam mindenesetre az ügy kipattanása óta 33 százalékot zuhant és a befektetők egyre többen fogadtak short pozíciókkal az árfolyam további esésére.

A német pénzügyi felügyelet most úgy döntött az árfolyam zuhanását látva, hogy azonnal hatállyal betiltja az új short pozíciók felvételét a részvényben, ami két hónapig, egészen április 18-ig hatályban lesz.

Nem volt még rá példa, hogy a BaFin egyetlen részvényt kiemelve tiltotta volna be a shortolást, shorttilalomra utoljára a pénzügyi válság során volt példa, akkor 11 pénzügyi vállalat papírjaira tiltotta be a fedezetlen shortot. A német felügyelet indoklása szerint a részvény piacán látott folyamatok fenyegetést jelentenek a piaci bizalomra.Ezzel együtt a hatóság megkezdett egy vizsgálatot is annak kiderítésére, hogy manipulálták-e a Wirecard részvényeinek kereskedését. A BaFin előtt müncheni ügyészek is vizsgálatot indítottak már esetleges piaci manipuláció miatt a WireCardnál, a Frakfurter Allgemeine Zeitung értesülései szerint volt olyan shortos, aki már a Financial Times-cikk megjelenését megelőzően tudott az ügyről - írja a Bloomberg. A cég szóvivője üdvözölte a lépést, a cég már 2008-ban és 2016-ban is a shortosok célkeresztjébe került - kommentálta a nyilatkozatában. A befektetők szintén jól fogadták, az árfolyam több mint 7 százalékot emelkedett a ma reggeli kereskedésben.A shortolás okozott már korábban érdekes eseteket Németországban, 2008-ban például egyik napról a másikra megötszöröződött a Volkswagen árfolyama és egy kis időre a világ legértékesebb cége lett piaci kapitalizáció alapján.A Wirecard fizetési szolgáltatásokat nyújt, a fintech egyik vezető szereplője Németországban. 2018-ra két év leforgása alatt megduplázta a bevételeit (részben a számtalan felvásárlásnak köszönhetően) és a részvénye bekerült a DAX indexbe szeptemberben a Commerzbank helyére.

Forrás: AFP / Christof Stache