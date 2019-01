Napi limittel emelkedik a Plotinus, szárnyal az Őrmester és a Kartonpack is 2019.01.09 10:02

Tovább szárnyal a Plotinus, az árfolyam azt követően, kezdett emelkedésbe, hogy január 3-án bejelentették, hogy az ifjabb Ádámosi György tulajdonában lévő svájci székhelyű társaság, az AGY69 1,22 százalékos részesedést szerzett a Plotinusban, amivel a svájci társaság 20,3 százalékos szavazati jogot szerzett. A bejelentést követően a Plotinus árfolyama nagyot erősödött, majd a részvény hétfőn is kedden is napi limittel emelkedett, majd a papír szerdán tovább szárnyalt, a Plotinus árfolyama ma is napi limittel emelkedik, a részvény alacsony forgalom mellett egészen 21 000 forintig emelkedett.

A Plotinus mellett a kispapírok számára is erősen indul az új év, a Kartonpack kedden is napi limittel emelkedett, míg a részvény alacsony, 120 ezer forintos forgalom mellett ma is napi limittel, 7200 forintig emelkedett ma.

A Plotinus és a Kartonpack mellett az Őrmester részvényei is szárnyalnak, az Őrmester alacsony, 20 ezer forintos forgalom mellett 19 százalékkal került ma feljebb.