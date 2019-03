A zárás előtti bő egy órában tovább erősödnek az amerikai indexek, a Nasdaq például már 0,9%-os pluszban jár. Feljebb került a Dow és az S&P 500 is, előbbi 0,5%-os, utóbbi 0,7%-os pluszban jár.

A technológiai cégek fűtik az amerikai részvénypiacot 2019.03.01 19:46

Az ázsiai kereskedésben érdemben javult a részvénypiaci hangulat pénteken, miután MSCI bejelentette, hogy fejlődő piaci indexében megnégyszerezi a kínai belföldi részvények súlyát, míg a befektetők kedvezően fogadták az USA és Kína végső kereskedelmi megállapodásának előkészítésével kapcsolatos híreket is. A jó hangulat az európai tőzsdéket is magával ragadta a hét utolsó napján, míg az amerikai részvényindexek is emelkedéssel vágtak neki a hét utolsó napjának.

Jelenleg a Nasdaq 0,65%-os erősödést mutat tegnapi záróértékéhez képest, részben amiatt, hogy az Amazonnál új élelmiszerbolt-nyitásról suttognak, az Apple vezére pedig pozitív hangvételű nyilatkozatot tett.

A Dow jelenleg 0,3, az S&P 500 pedig közel fél százalékos erősödést mutat.