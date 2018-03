Pont az húzhatja a mélybe a tőzsdéket, ami eddig felfelé repítette őket

Az elmúlt években a FAANG-részvényeknek nevezett 5 nagy tech papír vezette a részvénypiaci emelkedést

Egyre több a figyelmeztető jelzés amiatt, hogy pont ezek az eddig erős részvények húzhatják a mélybe a világ részvénypiacait

Külön kaszt

A technológiai szektor legnagyobb vállalatai az elmúlt években külön kasztot képeztek a részvénypiacon belül, egyszerűen olyan mértékben nőtt a bevételük és a profitjuk, emelkedett a részvényárfolyamuk, és bővült a piaci kapitalizációjuk, hogy a befektetők elkezdték külön kezelni őket, a kezdőbetűik alapján még külön nevet is kaptak, a Facebookot, az Amazont, az Apple-t, a Netflixet és a Google anyavállalatát, az Alphabetet együttesen FAANG-részvényeknek nevezik. Ennek az 5 cégnek a részvényárfolyama hatalmasat emelkedett az elmúlt években, jóval nagyobbat, mint amekkorát a szélesebb piacot leképező részvényindexek, az S&P 500 vagy a Dow Jones emelkedett, így a cégek értéke is nagyra hízott, az Apple jelenleg 890, az Alphabet 764, az Amazon 745, a Facebook 501, a Netflix pedig 136 milliárd dollárt ér. Csak összehasonlítás képpen, a legnagyobb hazai tőzsdei cégeket tömörítő BUX index összes cégének piaci kapitalizációja 30 milliárd dollár, vagyis a FAANG-részvények közül a legkisebb, a Netflix is 4,5-ször annyit ér, mint amennyit a BUX-ban lévő összes magyar vállalat.

Túl nagyra nőttek

És lassan pont ez jelenthet tőkepiaci kockázatot, hiszen, ha egyszer megbicsaklik a FAANG-részvények szárnyalása, az a globális részvénypiacokat is magával ránthatja. Nem csak azért, mert a befektetők kiemelten figyelik ezt az 5 nagy tech részvényt, hanem azért is, mert ez az 5 papír mostanra minden fontosabb amerikai részvényindex meghatározó tagja, emiatt pedig nem csak az alapjaikat aktívan kezelő portóliómenedzserek válogatták be őket az alapjaikba, de a tőzsdén jegyzett alapokban, az ETF-ekben is igencsak felülreprezentáltak a FAANG-papírok, amelyek mostanra technológiai, növekedési, momentum-, nagy kapitalizációjú, magas minőségű, alacsony volatilitású és osztalékalapokban is helyet kaptak, vagyis tényleg mindenütt ott vannak, gyakorlatilag megkerülhetetlenek. A FAANG-részvények adják az S&P 500 kapitalizációjának közel 13 százalékát, olyan nagy alapokban, mint a 18 milliárd dolláros Fidelity OTC, vagy a 23 milliárd dolláros Fidelity Blue Chip Growth, a portfólió 29 illetve 26 százalékát teszik ki. Persze érthető a portfóliómenedzserek lelkesedése, hiszen az elmúlt években jóval az átlag feletti hozamokat érhettek el, ha felülsúlyozták az Apple-t, a Facebookot vagy az Amazont, a felülteljesítés azonban nem automatizmus, egyre több piaci szereplő tart attól, hogy ha elmúlik a szerelem, és a portfóliókban jelentősen csökken a FAANG-súly, akkor az nagyobb részvénypiaci esést válthat ki.

Törékenyek

A FAANG-cégek legfrissebb számain egyelőre nem látszik az, miért kellene nagyot esnie a részvényeik árfolyamának, 2017-ben tovább nőtt a nagy tech cégek bevétele és profitja, és a várakozások alapján bár csökkenő ütemben, de a következő években is folytatódhat a bevételek és az adózott eredmény bővülése.

Az egyik ilyen, hogy az amerikai technológiai cégek papírjai már korántsem olcsók, még akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy az eredményük hogyan bővülhet a következő években. A tech szektor közel 24-es P/E rátán forog, ami nem kiugróan magas, de ezzel az értékkel a technológiai szektor a második legmagasabb szorzón forgó szektor az S&P 500 szektorai közül.

De az is kockázatot jelent, hogy világszerte szigorítják a nagy technológiai vállalatokra vonatkozó szabályozásokat, míg az elmúlt években gyakorlatilag abban az országban adózták le (vagy éppen nem adózták le) a profitjukat, ahol akarták, ez egyre kevésbé lehetséges, ráadásul az adatkezelés és adatvédelem területén is egyre szigorúbb szabályozás várhat a cégekre, erre világított rá a Facebook legutóbbi botránya, kiderült ugyanis, hogy egy politikai adatelemző cég 50 millió Facebook-felhasználó adataihoz jutott hozzá, amelyeket azután Donald Trump kampányának megtámogatásához használtak fel.

A befektetők amiatt is aggódhatnak, hogy egyre közelebb kerülhetünk egy recessziós időszakhoz, amikor a fogyasztás visszaesése a szinte folyamatos növekedéshez hozzászokott nagy tech cégeket is érzékenyen érintheti. Erről a forgatókönyvről a Morgan Stanley készített, egy részletes elemzést, amiben azt vizsgálták, hogy a 2008-as gazdasági válság alapján egy következő recesszió hogyan érintené a FAANG-részvények bevételeit, profitját, és hogyan reagálhat az árfolyamuk a visszaeső gazdasági aktivitásra, csökkenő lakossági fogyasztásra. Az elemzőház szerint egy 2019-es recesszióban a FAANG-cégek kifejezetten jól teljesítenének, bár jelentősen lassulna a bevételeik növekedése, de azok továbbra is bővülnének, arra azonban felhívják a figyelmet az elemzők, hogy annak ellenére, hogy a FAANG-vállalatok relatíve ütésállók, az árfolyamuk részben az egyre feszítettebbé váló árazásuk miatt 20-37 százalékot eshetne abban az esetben, ha 2019-ben valóban gazdasági visszaesés következne be.

Lefordulás

A figyelmeztető jelek azonban gyűlnek.Korai lenne még temetni az 5 nagy tech cég részvényét, de az elmúlt napokban több esetben elég csúnyán lefordult az árfolyamuk, közülük kétségtelenül a Facebook néz ki a legrosszabbul a tegnapi közel 7 százalékos eséssel.

Összegzés

A FAANG-részvényeket kiemelten figyelik a piaci szereplők, ezek a papírok voltak, amelyek az elmúlt években vezették az emelkedést, de sokak szerint ezek lehetnek, amelyek az esésben is élen járnak majd, már csak azért is, mert sok esetben az árazásuk is átlag feletti, vagyis könnyen megremeghetnek a kezek. Mindenesetre az elmúlt napokban egymás után fordultak le a FAANG-részvények, érdemes lesz figyelni a mozgásukat.