Nézegess képeket arról, milyen luxusban utazzák körbe a gazdagok a világot!

Pelorus

A 115 méter hosszú szuperjacht egy hongkongi milliárdos tulajdonában van, 2003-ban bocsátották vízre. Volt idő, amikor az orosz milliárdos, Roman Abramovics kezében volt, akkoriban teljes személyzettel működött a jacht, ami azt jelenti, hogy 46-an (!) dolgozta rajta. A belső tereit úgy alakították ki, hogy 22 vendéget kényelmesen el lehessen rajta szállásolni, ehhez 11 kabin áll rendelkezésre.

Al Said

Az Al Said luxusjacht akár 70 vendég és 154 fős személyzet befogadására is alkalmas. A jachtot,akárcsak a Pelorust, a Lurssen hajógyár építette fel és 2008-ban készült el. A belső tereire jellemzőek a fából készült panelek és falak, tágas nappali és nem mellesleg egy 50 fős koncertterem is van benne.

Radiant

A Radiant luxusjacht 110 méter hosszú, 20 vendég és 44 fős személyzet befogadására alkalmas. Van a hajón minden, ami csak kellhet az igazi luxushoz: úszómedencék, jakuzzi, edzőterem, moziterem, masszázsszoba.

Superyacht A

Itt aztán nem apróztak el semmit. A jachton van egy hatalmas hálószóba és diszkó, továbbá hat vendégkabin, amelyek a mozgatható falaknak köszönhetően négy nagyobb szobává alakíthatóak át. A hajón a tükrös felületek dominálnak, az ivóeszközök és asztalok felülete francia kristályból készültek. Nem meglepő módon a jachton helikopter leszállót, úszómedencéket is találni, utóbbiak közül az egyiknek az alja üvegből van elkészítve, amely éppen a diszkó felett helyezkedik el. A jachton 14 vendég és 42 fős személyzet fér el.

Serene

A világ egyik legnagyobb szuperjachtja, mintegy 24 vendéget és 52 fős személyzetet tud befogadni. Ha igazi luxushajókról van szó, akkor a Serene közéjük tartozik belső úszómedencéivel, 2 helikopterleszállójával (ezek adott esetben tánctérré vagy medencévé is alakíthatók), víz alatti kilátással rendelkező szobával, mozi és zongoratermével, szaunával, konferenciaszobával, és még sorolhatnánk.

Dubai

A medencék, helikopterleszállók, lenyűgöző szobák már-már alapnak számítanak az ilyen hajókon, de ezen még olyan csigalépcső is van, amelynek lépcsőfokai üvegből vannak elkészítve, a fentről beáramló fény hatására pedig folyamatosan változtatja a színét. És ott vannak még a kézzel készített mozaikfelületek.

Topaz

A luxusjachtot úgy alakították ki, hogy 62 vendéget tudjon befogadni 26 kabinjában, ezen felül egy akár 79 főt kitevő személyzetet. A hajónak nyolc fedélzete van, ezek lifttel vannak összekötve, ahonnan egyebek mellett elérhetőek az úszómedencék, jakuzzik, edzőterem, a konferenciaszoba és a moziterem is.

Azzam

Az Azzam a leghosszabb, magánkézben lévő jacht a világon 180 méteres hosszúságával. A hajón 36 vendégnek alakítottak ki helyet összesen 18 kabinban, ezen felül 20 fős személyzet is elfér a hajón. A hajó több mint 500 millió dollárt ér és a világ egyik leggazdagabb emberének megrendelésére építették, a tulajdonos Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nayan.

Eclipse

Hát itt már van egy jelentősebb ugrás a jachtok árában, az Eclipse már 1,5 milliárd dollárt ér, ennek tulajdonosa Roman Abramovics. A hajó a második leghosszabb jacht a világon az Azzam mögött. A fedélzeten 36 vendégnek és 70 fős személyzetnek tudnak helyet biztosítani. Ezen a jachton is megtalálható minden olyan luxuselem és helyiség, mint a fenti jachtok esetén, de itt még kandalló is van a fedélzeten.

History Supreme

Kétség kívül a világ legdrágább szuperjachtja, a jachtot a világhírű brit tervező, Stuart Hughes tervezte meg és három év kellett a felépítéséhez. A tulajdonosát egyelőre homály fedi, csak annyit tudni, hogy egy malajziai üzletember vette meg a jachtot 4,5 milliárd dollárért. A hajó kiépítéséhez 100 ezer kilogrammnyi aranyat és ezüstöt használtak fel, a falakhoz meteoritköveket, és van olyan szobor benne, amely T-rex csontjaiból készítettek el. A fedélzeten van egy likőrös üveg, amelyet ritka, 18,5 karátos gyémántból készítettek, az üveg önmagában 45 millió dollárt ér.

