Rákkeltő anyag került az IKEA bútoraiba, matracaiba - Magyarország is érintett

A szóban forgó anyag a diklórbenzol, amely egyebek mellett a légfrissítő termékek összetevőjeként használatos, erős rákkeltő, de légzőszervi megbetegetédeseket is okoz, valamint a bőrt és a szemeket is károsíthatja.

A számos területen aktív BASF egyebek mellett matracok gyártásához használt alapanyagot, poliuretán habot is gyárt, amelyet világszerte 50 matrac- és bútorgyártó vállalatnak szállítja - így európai társaságoknak is. Ennek gyártásába csúszott hiba nyár végén, amelynek eredményeképpen a termékben alaposan megnövekedhetett egy bizonyos komponens jelenléte.A BASF korábbi közlése szerint a diklórbenzolt magas koncentrációban tartalmazó veszélyes anyagot augusztus 25. és szeptember 29. között alkalmazta a hab gyártásához; a súlyos hiba mintegy 7500 tonna termék gyártását érintette. A hiba konkrétan a toluilén-diizocianát (TDI) gyártási folyamata során lépett fel - ez az anyag több típusú poliuretánhab-fajtának is alapanyaga. A BASF közlése szerint a TDI-t 40 százalékban matracok, 40 százalékban kárpitozott bútorok gyártásához, a fennmaradó részben pedig olyan egyéb termékek előállításához használják mint például autóalkatrészek.Mielőtt a BASF október elején észlelte volna a hibát, a mérgező alapanyagnak már legalább a negyedét felhasználták a gyártók. A felfedezést követően a BASF azonnal értesítette üzletfeleit a hibáról, és egy közleményt is kiadott Németországbana, amelyben igyekezett hangsúlyozni, a termékek nem jelentenek kockázatot az emberi egészségre.Úgy tűnik azonban, a hír mintha csak a német nyelvű sajtóban kapott volna helyet az ügy kirobbanása után közvetlenül, máshol, például Lengyelországban csak jóval később, november közepén jelentek meg az ezzel kapcsolatos első cikkek. A lengyel Fakt24.pl írása szerint a lengyel fogyasztóvédelem egy franciaországi civil szervezettől értesült a problémáról, az ennek nyomán indított vizsgálat eredményéből derült ki, hogy a szóban forgó termékek Lengyelországban is piacra kerültek. A magyar sajtóban pedig cikkünk megjelenése előtt látszólag egyáltalán nem volt nyoma az esetnek.A mérgező anyagből gyártott matracok azonban bizonyos bútor- és lakásfelszerelési áruházak - így az IKEA kínálatában is felbukkantak, több országban is.

HAFSLO matrac (IKEA)

Bár eddig a pontig semmilyen erre utaló információ nem jelent meg, az ügy a magyar piacot is érinti - derült ki a megkeresésünkre a társaság magyarországi kommunikációs ügynökségén keresztül kapott válaszból; azt azonban az IKEA még vizsgálja, hogy a szóban forgó termékek mely áruházakba kerülhettek be.

Annak ellenére, hogy a termékek az egészségre a BASF szerint sem veszélyesek, a bútorgyártók igyekeznek megszabadulni a szennyezett habtól, illetve az ebből készült termékektől. Több gyártónál a probléma után leállították a termelést, erre hivatkozva például a svájci Riposa matrac- és ágygyártó bejelentette, bepereli a BASF-ot kártérítésért.A lengyel média szerint a termékekből az IKEA is kapott, amely több matractípust is eltávolított ottani üzleteiből, így a Hafslo, Hövag, Hyllestad, Matrand, Morgedal és Myrbacka nevű termékeket is. Az információáramlás ezzel együtt e téren sem tűnik tökéletesnek, a portál szerint nem egyértelmű például, hogy tájékoztatták-e azokat az ügyfeleket, akik vásároltak az eladásból kivont termékekből. Németországban mindenesetre már az eset napvilágra kerülését követő napokban közölték, a vásárlók visszavihetik az érintett termékeket, pénzüket pedig visszatérítik. Az esetről értesülve az IKEA további hat országban - Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Norvégiában, Dániában és Svédországban - azonnali hatállyal leállította több modell gyártását, a már megvett matracokat pedig visszahívták, a vételárat visszafizetve.

EKERÖ fotel (IKEA)

Ezek a MORGEDAL, MATRAND, MYRBACKA, HÖVÅG, HAFSLO és HYLLESTAD termékcsaládba tartozó egyes termékek, illetve a HOLMSUND, EKERÖ, FRIHETEN, STRANDMON, KLIPPAN, VALLENTUNA, EVERTSBERG és KIVIK termékcsaládba tartozó egyes termékek.

A kérdéseinkre adott válaszaik szerint a vállalatot 2017. október közepén a néhány IKEA beszállító albeszállítójaként tevékenykedő BASF cég képviselői tájékoztatták arról, hogy egy általuk feltárt gyártási hiba miatt termékeikben megnövekedett a diklórbenzol szintje. Az IKEA által megindított vizsgálat, mely tehát jelenleg is tart, első megállapításai arra utalnak, hogy a probléma a matracok és bútorhuzatok körébe tartozó IKEA terméket érinthet.Tájékoztatásuk szerint az IKEA "mindenütt, minden termékében tiltja a diklórbenzol használatát; ezzel együtt a vállalat szerint a megnövekedett diklórbenzol szintnek semmilyen egészségügyi kockázata nincs, a magyar vásárlókat nem érinti semmilyen veszély. Mivel az IKEA elsődleges fontosságot tulajdonít a termékek biztonságának és minőségének, a gyártási hiba és annak kivizsgálása jelenleg is tart, a vásárlókat folyamatosan tájékoztatjuk - fogalmaztak, hozzátéve, hogy amennyiben szükséges, a társaság kivonja a veszélyes termékeket a forgalomból.Az ügy kapcsán megkerestük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is, amelybe tavaly év végén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot beolvasztották. Amint választ kapunk tőlük kérdéseinkre, cikkünket frissítjük.