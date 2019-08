Recesszió és tőzsdei összeomlás miatt aggódik a Wall Street

Chetan Ahya, a Morgan Stanley vezető elemzője arra számít, hogy 6-9 hónappal az újabb tarifák kivetése után recesszióba fog fordulni a világgazdaság, melynek oka a kereskedelmi feszültségek, a reaktív monetáris és fiskális politika, a nem-lineáris szigorítás és egyéb kockázatok."10-20%-os visszaesés jöhet az amerikai részvénypiacokon a következő hónapokban, ha a kereskedelmi retorika nem javul" - véli Lori Calvasina, az RBC Capital részvénykereskedési vezetője.Mark Haefele, a UBS vagyonkezelési ágának globális vezetője pedig úgy gondolja, itt az ideje csökkenteni a politikai kockázatoknak kitett részvények súlyát a befektetési portfóliókban és inkább olyan eszközöket venni, melyek jól járnak a monetáris lazítással, például európai kötvényeket. Haefele szerint a Federal Reserve az újabb lazítás ellenére nem fogja tudni még feljebb tolni az amerikai tőzsdéket.Van, aki pozitívabban áll hozzá a dolgokhoz: Ryan Detrick, az LPL Financial szenior piaci elemzője szerint historikusan turbulens az augusztus-szeptember, a mostani volatilitás sem eltérő ettől.A napokban jelentette be Trump elnök, hogy 250 milliárd dollárnyi kínai terméken növelik az importvámokat 30%-ra a korábbi 25%-ról, illetve még 300 milliárdnyi árunak növelik az adókulcsát 15%-ra, a korábbi 10%-ról, miután a kínaiak is vámok kivetése mellett döntöttek.Ma egyébként a G7-es csúcstalálkozó után nyugtatni kezdte a piacokat Trump elnök, melynek eddig meg is volt a részvény árfolyamokra nézve a pozitív hatása: