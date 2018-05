Rég nem látott szintre drágult az olaj

Az olajárak legutóbb 2014 novemberében látott magasságokba emelkedtek. A Brent árfolyama hétfő reggel fél százalékot meghaladó mértékű erősödéssel 75 dollár felett tartózkodik.

A WTI-vel ugyanekkor hasonló ütemű drágulással 70 dollár felett kereskednek.

Ugyanekkor a márciusban alapított sanghaji nyersolaj futures 72,54 dollárra emelkedve szintén új rekordot állított fel.A dráguláshoz hozzájárulnak a venezuelai gazdasági válság elmélyülésével, így az ország olajtermelésének tovább zuhanásával kapcsolatos hírek és félelmek; amellett, hogy a piacot továbbra is izgalomban tartja az iráni atomalku Egyesült Államok általi esetleges felmondása, valamint a perzsa állam ismételt szankcionálásának kockázata.A venezuelai olajtermelés tovább zsugorodására utaló legutóbbi hír szerint az egyesült államokbeli székhelyű ConocoPhillips intézkedett a venezuelai állami PDVSA olajtársaság kulcsfontosságú karibi eszközeinek átvételéről egy 2 milliárd dolláros választottbírósági díj érvényesítse érdekében. Az ország olajtermelése a 2000-es éek elekéhez viszonyítva mintegy felére, napi körülbelül 1,5 millió hordóra csökkent, miután az ország képtelen volt elegendő befektetést eszközölni olajiparában.A héten az olajárakat befolyásoló másik fontos geopolitikai konfliktus az iráni helyzet lehet. Amint azt Donald Trump elnök már hónapokkal korábban kilátásba helyezte, az Egyesült Államok nagy eséllyel nem hosszabbítja meg a 2015-ben kötött iráni atomalkut, így május 12-ét követően ismét életbe léphetnek a perzsa állam elleni szankciók, ami valószínűleg az iráni olajexport visszaesését eredményezné.Az olajárak emelkedését ugyanakkor fékezi, hogy az Egyesült Államok révén a kínálat is emelkedik: a tengerentúli olajipar kitermelése immár elérte a 10,62 millió hordó/napos értéket, vagyis belátható közelségbe került a világelső, 11 millió hordós orosz kitermelés elérése, majd meghaladása is, amelyre a várakozások szerint 2018 második felében kerül majd sor. Ennek valószínűségét növeli, hogy az előző héten a tengerentúlon üzemelő olajkutak száma kilenc újabb darabbal 834-re emelkedett, ami 2015 márciusa óta a legmagasabb érték - jelentette pénteken a Baker Hughes.