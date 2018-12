Részvényeket ruházott át a Set Group stratégiai igazgatója

A tranzakcióra a társaság unokavállalatának, a Mátó-Stáb Kft. 70%-os üzletrészének megvásárlása kapcsán került sor. A Set Group 100%-os tulajdonában álló leányvállalatának, a Set Goodwill and Enterprise Management Kft.-nek, mint a Mátó-Stáb tulajdonosának a korábbi tagok felé az üzletrész vonatkozásában vételár fizetési kötelezettsége áll fenn. A vételárat a Set Goodwill and Enterprise Management Kft. a felek közti korábbi megállapodás értelmében 2019. augusztus 31. napjáig köteles megfizetni.Dr. Orbók Ádám a tegnapi napon Rajnai Jánostól és Dr. Mátó Tibortól - mint a Mátó-Stáb Kft. 70%-t kitevő üzletrészeinek eladóitól - megvásárolta a Set Goodwill and Enterprise Management Kft. felé fennálló, az üzletrészek vételárából fakadó követelését. A 321 117 darab részvény a követelés ellenértékeként került átruházásra.A tranzakció eredményeként a részvényes részvényállománya az 5%-os szavazati küszöbérték alá csökkent.