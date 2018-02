Rezeg a léc, új csúcs vagy nagy esés jön a tőzsdéken?

Megosztottak a szakértők

Masszív esés bontakozott ki az elmúlt hetekben a világ tőzsdéin, a befektetők az újra élénkülő inflációtól tartanak, és elkezdték beárazni azt is, hogy a világ jegybankjai szigorítanak a monetáris politikájukon. A nagy elemzőházak, profi befektetők, megmondóemberek eléggé eltérő véleményen vannak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az irány az elkövetkező hónapokban a tőzsdéken. Az alábbiakban összegyűjtöttük a további emelkedésre szavazó és a további esésre figyelmeztető szakértői véleményeket.

Az optimisták

A pesszimisták

szakemberei nemrég előadást tartottak Magyarországon, szerintük az elmúlt hetek tőzsdei korrekciója a tőkepiacok természetes működésének része , bár a heves piaci kilengések esetén érdemes óvatosnak lenni, azonban az esés remek vételi lehetőségeket is teremt. A Fidelity szakemberei úgy vélik, hogy a globális gazdaság kilátásai jók, a vállalatok jól teljesítenek, azonban már látszanak azok a figyelmeztető jelek, amelyek szerint a világgazdasági növekedése a ciklus utolsó felívelő szakaszában járhat, ezért érdemes számolni az újabb részvénypiaci esés lehetőségével is. Tehát az alapkezelő a gazdasági ciklus kései szakaszában is tudatosan keresi azokat az eszközöket, amelyekkel a jelenlegi relatíve magas gazdasági növekedéséből profitálhatnak majd.Az optimista a világgazdaság növekedési kilátásaival kapcsolatban , a főbb régiók gazdasági teljesítménye stabil, a fundamentumok esetében egyelőre nem látszanak a túlhevülés jelei. Az alapkezelő szakemberei szerint az előttünk álló időszakban az emelkedő inflációra válaszul megérkező jegybanki kamatemelések okozhatnak heves kilengéseket a tőkepiacokon. A részvénypiacok esetében fontos paramétert jelent a hozamkörnyezet változása, mivel historikus tapasztalatok alapján a csökkenő hozamkörnyezetben a részvénypiaci hozamok is magasabbak voltak. Az Amundi szakemberei szerint a részvénypiacok esetében a technológiai forradalom úttörői mellett a biztosítók papírjaira is érdemes figyelni majd., az NYU Stern School of Business professzora szerint a befektetőknek minden piaci krízis esetén fel kell tennie a ''Mi lenne, ha hamarabb eladtam volna?'' kérdést. Damodaran szerint a múlton rágódni értelmetlen, hiszen a múltbéli eseményekre koncentráló befektetők jövőben elért hozamai rosszabbak lehetnek, miután az új lehetőségek keresése helyett a múlt hibáin való töprengés határozza meg teljesítményüket. Damodaran szerint a piaci korrekciók idején is a saját befektetési filozófiánkat érdemes követni, ezért a professzor a saját útmutatása alapján olyan részvényeket vesz nagyító alá, mint az Amazon, a Tesla vagy a Netflix, amelyeket korábban szívesen megvásárolt volna, azonban a papírok feszített árazása ettől visszatartotta. Ugyanakkor egy, a mostanihoz hasonló piaci korrekció számára is megteremti annak a lehetőséget, hogy a saját portfólióját felülvizsgálva, immár kedvezőbb árazású részvényeket vásárolhasson., az Allianz vezető tanácsadója alapvetően optimista a piaci kilátásokkal kapcsolatban . El-Erian szerint az elmúlt hetek piaci korrekciója mögött nem a gazdasági és vállalati fundamentumok romlása, hanem technikai tényezők húzódtak meg. Az Allianz szakértője szerint nem valószínű, hogy a részvénypiaci esés a gazdaság egészét is megfertőzné, mivel az általános gazdasági növekedés mellett az erős vállalati mérlegek is ez ellen hatnak. El-Erian szerint bár a korrekció rövid távon fájdalmat okoz a befektetőknek, azonban hosszabb távon egészségesebb piaci működéshez vezethet, amelynek keretében a befektetői fókusz fokozatosan a piaci többlet-likviditás által fűtött árazások felől a fundamentumokon alapuló árazás irányába tolódhat majd el. a Renaissance Macro Research elnöke szerint a jelenlegi amerikai tőkepiaci mozgásokra a legjobb analógiát az 1996 márciusa és 1997 márciusa közötti periódus jelenti, amelynek folyamán az amerikai részvénypiaci emelkedés egy negatív korrekciót követően még hosszú ideig folytatódott. deGraaf várakozása alapján az amerikai részvénypiac esetében néhány hetes lábadozás után tovább folytatódhat az emelkedő trend.elemzői 21 korábbi tőzsdei korrekciót vizsgáltak meg , amelyek az elmúlt 70 év folyamán nem vezetettek medvepiachoz. A CFRA szakértői szerint a vizsgált korrekciók általában 98 nap után érték el mélypontjukat, majd további 84 napnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a piacok a korábbi csúcsaik közelébe emelkedjenek vissza. A Goldman Sachs szakértői szerint az 1976 óta eltelt időszak folyamán 11 olyan korrekciót láthattunk, amely nem vezetettek recesszióhoz, az S&P500 ezen esetekben 15 százalékos visszaesést mutatott, átlagosan. A Goldman Sachs megvizsgálta, hogyan alakultak a piaci hozamok egy olyan befektető esetében, aki az S&P500-at a korábbi csúcsához képest 10 százalékkal alacsonyabb szinteken vásárolta meg, ugyanakkor még azelőtt, hogy a piaci korrekció a mélypontját elérte volna. Ezen befektető által elért hozamok mediánja 3, 6 és 12 hónapos időtávon 6, 12 és 18 százalékot tett ki. Az amerikai LPL Financial szakértői szerint a világgazdaság továbbra is erős. Ryan Detrick, az LPL szenior piaci stratégája szerint a medvepiac kialakulása meglehetősen ritka a nem recessziós gazdasági időszakokban.A technikai elemzés ''keresztapjaként'' is emlegetettszerint bár az inflációs félelmek és az emelkedő hozamkörnyezet valóban fontos befektetői aggodalom forrása lehet, ugyanakkor Acampora véleménye szerint már túl vagyunk a korrekció mélypontján . Az elemző azt tanácsolja a befektetőknek, hogy kísérjék szoros figyelemmel a pénzügyi szektor részvényeit, amelyek új vételi lehetőséggel kecsegtetnek. a Blackstone vagyonkezelési cég elnökhelyettese , aki maga is is veterán befektetőnek számít a Wall Streeten, elképzelhetőnek tartja, hogy még a közeljövőben új csúcsokra törnek majd az amerikai részvényindexek. Azt azonban naivitás (és túlzott optimizmus) lenne hinni, hogy ezzel a 10%-os korrekcióval most egy ideig megint csak egy irány lesz a tőzsdéken., tőkepiaci guru szerint az elmúlt hetek részvénypiaci esése egy új trend kezdetét jelenti , ahol a nyugodt emelkedés helyett inkább vad mozgások várhatók. Zsiday összegzése szerint a részvénypiaci befektetők alkalmazkodnak majd az új valósághoz, ahol a gazdasági növekedés fennmaradása jó hír ugyan, azonban a jegybankok által követett monetáris politika inkább szűkítő, a két hatás pedig egymás ellen dolgozik. Zsiday kiemeli, hogy a monetáris politika változásai még nincsenek teljes mértékben beárazva, továbbá ezek következményeként az elkövetkező hetek-, hónapok folyamán folytatódhat a piaci csapkodás és jó esély van az új részvénypiaci minimumokra.A híres kötvénybefektető,szerint a piacok még nincsenek túl a mélyponton , míg Gundlach korábban többször is figyelmeztetett arra, hogy a félelemindexnek is nevezett VIX-index hosszú ideig extrém alacsonyan tartózkodó értéke nagyon aggasztó, amiatt ugyanis kódolva van a rendszerben egy nagyobb esés.szerint az elmúlt hetek részvénypiaci esései a bikapiac végének közeledtét jelezhetik. Fleckenstein -aki a 2008-as válság alatti short-pozícióival tett szert széleskörű ismertségre-, úgy véli, hogy olyan nagy mennyiségű ''forró pénz'' van a piacokon, amely mögött nem húzódik meg értékalapú meggyőződés. Fleckenstein szerint az elmúlt hetek tőzsdei zuhanása egy sokkal nagyobb esemény előzménye volt, amelynek bekövetkezése akár már az idei év folyamán is elképzelhető., a Bridgewater Associates társ-befektetési igazgatója szerint a gazdasági ciklus az érettebb szakaszában jár már , míg a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a kötvényhozamok emelkedése a részvénypiacokra is láthatóan negatív hatást gyakorolt. A folytatódó gazdasági növekedés a Fedet is további szigorításra késztetheti majd, azonban Dalio szerint fontos részlet, hogy a gazdasági szereplők jelentős készpénzállománya ellenállóbbá teheti a tőkepiacot és a gazdaságot is egy korábbi eszközár buborék hatásaival összehasonlítva.a Nuveen Asset Management vezető részvénypiaci stratégája szerint az óvatosság javasolt , mivel az elmúlt hetek esése után a piacok akár újabb meglepetéseket is tartogathatnak. Doll szerint arra érdemes figyelni, ha jönnek még részvénypiaci mélypontok, mekkora lesz az eladói nyomás. Doll ezt az 52-hetes mélyponton járó részvények számának csökkenésével méri, és bár a stratéga szerint a február első felének eseményei reményre adnak okot, azonban a teljes fellélegzés egyelőre túl korai lehet.Az optimisták szerint az elmúlt hetekben látott korrekció a tőkepiac természetes működésének része, a világgazdaság fundamentumai alapvetően jók, és olyan is van, aki szerint elképzelhető az újabb részvénypiaci csúcsdöntés is. Ezzel szemben vannak olyan szakérők is, akik további esésre számítanak, míg mások szerint a korrekció egy új trend kezdetét jelenti. Egy valami azonban biztos, hatalmas kilengések, nagy volatilitás következhet most a piacokon.